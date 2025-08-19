Марсилия потвърди участта на Рабио и другия побойник

От Марсилия официално потвърдиха решението на клуба да обяви за продан двама свои играчи: полузащитника Адриен Рабио и крилото Джонатан Роу. Причината за тази крайна мярка е разправията между двамата в съблекалнята след загубата с 0:1 от Рен, когато те са си разменили удари и обидни реплики.

“Олимпик Марсилия обявява, че Адриен Рабио и Джонатан Роу бяха поставени в трансферния списък на клуба. Това решение беше взето заради неприемливото им поведение в съблекалнята след мача срещу Рен със съгласието на треньорския щаб и в съответствие с вътрешния правилник за поведение в клуба. Решението беше съобщено на двамата играчи в понеделник”, гласи краткото изявление на клуба.

30-годишният Рабио се присъедини към Марсилия преди година със свободен трансфер, като договорът му изтича през следващото лято. С екипа на тима френският национал има 32 мача с 10 гола и 6 асистенции. 22-годишният Роу пък беше купен от ОМ през това лято от Норич срещу 14,5 млн. евро, след като прекара миналата кампания под наем на “Велодром”. Младежкият национал на Англия е изиграл 31 двубоя с 3 гола и 4 асистенции за състава на Роберто Де Дзерби. Според френския журналист Санти Ауна ценната на опитния халф е поне 15 млн. евро, а тази на офанзивния играч е с 5 млн. евро по-висока.

