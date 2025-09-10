Още един известен бивш португалски национал чака с нетърпение празника в Лисабон

Тиаго Мендеш е поредният известен бивш футболист, който ще вземе участие в предстоящия благотворителен мач на футболните легенди, който ще се проведе на стадиона на Спортинг “Жозе Алваладе” в Лисабон идния понеделник (15 септември). Там той ще е част от отбора на португалските легенди и ще е противник на Христо Стоичков и Красимир Балъков, които са част от тима на световните легенди.

Билетите за събитието могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

“Здравейте, аз съм Тиаго Мендеш и искам да ви поканя да присъствате на 15 септември в Лисабон в благотворителния “Мач на легендите”. Подкрепете ни, забавлявайте се, за мен ще бъде изключително удоволствие да се завърна на терена заедно с бившите си съотборници. Ще направим страхотно шоу за вас. Прегръдки за вас, очакваме ви!”, казва бившият футболист на Бенфика, Челси, Ювентус и Атлетико Мадрид. Мендеш има и 66 мача и 3 гола за Португалия.

В отбора на португалските легенди, водени от капитана Луиш Фиго, ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Освен двете български легенди Стоичков и Балъков, в отбора на световните легенди са фигури като Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендиета, Юри Джоркаеф, Георге Хаджи, Алесандро дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола. В тима ще бъде и боксовият шампион Олександър Усик.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages