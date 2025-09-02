Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Най-успешният български футболист за всички времена Христо Стоичков ще се включи в благотворителния мач на световните футболни легенди и португалски футболни легенди на 15 септември в Лисабон. Международните звезди от световния футбол се събират в португалската столица, за да съберат средства за общностите, страдащи от последиците от войната и местното напрежение по света. Медиен партньор на събитието е най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик на Sportal.bg.

Легендата на българския футбол се обърна към феновете с призив към местните привърженици.

Здравейте, приятели от Португалия! Аз съм Христо Стоичков. На 15 септември ще бъда в Лисабон за едно голямо събитие. Нямам съмнение, че ще постигнем целта си. Всички ние имаме нещо общо: ще играем за децата. Ще наберем пари за помощта, от която се нуждаят тези деца. Така че ви очаквам на 15 септември, за да се забавляваме всички заедно. Една силна прегръдка от Христо Стоичков. 15 септември в Лисабон.

Носителят на “Златната топка” ще бъде в един отбор с още много звезди, като Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Джика Хаджи, Едвин ван дер Сар, Петър Чех, Патрис Евра, Майкъл Оуен и др. Камата става вторият българин, който ще бъде част от това грандиозно събитие, след като вече неговият много добър приятел Красимир Балъков бе потвърдил участие.

Мачът ще се играе пред 60 000 фенове на “Луж” (стадионът на Бенфика) или на “Жозе Алваладе” (домът на Спортинг Лисабон), което ще бъде част от голямото и вълнуващо разкритие на 29 август, когато ще бъде публикувана програмата на новия сезон в Шампионската лига.

Благотворителният мач на легендите има за цел да събере над 1 000 000 евро за редица добри каузи, базирани както в чужбина, така и в Португалия, тъй като футболното семейство се стреми да се отблагодари на семействата по света. Средствата ще бъдат събрани както за международни, така и за национални благотворителни организации, които помагат на семейства и общности в нужда.

Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието.