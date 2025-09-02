Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

  • 2 сеп 2025 | 15:01
  • 685
  • 0
Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Най-успешният български футболист за всички времена Христо Стоичков ще се включи в благотворителния мач на световните футболни легенди и португалски футболни легенди на 15 септември в Лисабон. Международните звезди от световния футбол се събират в португалската столица, за да съберат средства за общностите, страдащи от последиците от войната и местното напрежение по света. Медиен партньор на събитието е най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик на Sportal.bg.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро
Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Легендата на българския футбол се обърна към феновете с призив към местните привърженици.

Здравейте, приятели от Португалия! Аз съм Христо Стоичков. На 15 септември ще бъда в Лисабон за едно голямо събитие. Нямам съмнение, че ще постигнем целта си. Всички ние имаме нещо общо: ще играем за децата. Ще наберем пари за помощта, от която се нуждаят тези деца. Така че ви очаквам на 15 септември, за да се забавляваме всички заедно. Една силна прегръдка от Христо Стоичков. 15 септември в Лисабон.

Носителят на “Златната топка” ще бъде в един отбор с още много звезди, като Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Джика Хаджи, Едвин ван дер Сар, Петър Чех, Патрис Евра, Майкъл Оуен и др. Камата става вторият българин, който ще бъде част от това грандиозно събитие, след като вече неговият много добър приятел Красимир Балъков бе потвърдил участие.

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Мачът ще се играе пред 60 000 фенове на “Луж” (стадионът на Бенфика) или на “Жозе Алваладе” (домът на Спортинг Лисабон), което ще бъде част от голямото и вълнуващо разкритие на 29 август, когато ще бъде публикувана програмата на новия сезон в Шампионската лига.

Благотворителният мач на легендите има за цел да събере над 1 000 000 евро за редица добри каузи, базирани както в чужбина, така и в Португалия, тъй като футболното семейство се стреми да се отблагодари на семействата по света. Средствата ще бъдат събрани както за международни, така и за национални благотворителни организации, които помагат на семейства и общности в нужда.

Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

  • 2 сеп 2025 | 09:53
  • 1503
  • 0
Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

  • 2 сеп 2025 | 07:33
  • 2714
  • 0
Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

  • 2 сеп 2025 | 06:16
  • 1634
  • 0
"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

  • 2 сеп 2025 | 05:58
  • 1496
  • 0
Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

  • 2 сеп 2025 | 04:14
  • 4895
  • 0
Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18393
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5705
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205381
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10268
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10443
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3545
  • 0