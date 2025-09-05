Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Благотворителният мач на легендите в Лисабон вече постигна една пета от целта си

  • 5 сеп 2025 | 08:26
  • 494
  • 0
Големият благотворителен мач, който предстои на 15-и септември в португалската столица Лисабон вече изпълни сериозна част от поставената си цел.

Мачът на легендите, чийто медиен партньор е най-голямата спортна медийна компания в Европа Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик на Sportal.bg, е придвидил да събере фонд от един милион евро, като през последната нощ стана ясно, че са набрани по дарителската сметка повече от 220 евро. Или по-точно средстаа от 223,981 от единната европейска валута, което представлява повече от 22%.

Този мач представлява нова стъпка в инициативата „Португалски легенди“ - проект на Португалската футболна федерация, създаден, за да подчертае, отпразнува и укрепи трайната връзка между бившите международни играчи, националния отбор и португалския футбол.

Легендите ще се състезават пред повече от 50 000 фенове и пред милиони хора, които ще гледат мача онлайн и по телевизията.

Набирането на средствата продължава с пълна сила.

