От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

Украинската боксова легенда Олександър Усик се присъединява към звездната селекция за благотворителния мач на футболните легенди, който ще се проведе на стадион “Жозе Алваладе” в Лисабон в понеделник, 15 септември 2025 г. В срещата той ще е съотборник на Христо Стоичков и Красимир Балъков в тима на световните легенди.

Точно след като си върна абсолютната титла в тежка категория, Усик ще използва появата си на терена, за да промотира фондация Usyk Foundation, чиято цел е да помага на общностите в родната му Украйна.

Расмус Соймарк, основател и главен изпълнителен директор на организаторите Sport Global, заяви:

“Всички останали участници са бивши футболисти, но когато Олександър Усик попита дали може да играе, ти казваш ДА! Аз съм голям фен на Усик и е удоволствие да включим още една икона и легенда в състава на световните легенди.“

Футболът не е чужд на Усик. След като победи Тайсън Фюри, Антъни Джошуа и Даниел Дюбоа, за да стане първият двукратен безспорен световен шампион в тежка категория след Мохамед Али, Усик намери време и да стане почетен президент на украинския футболен клуб Полисия.

Освен с Камата и Бала, той ще е в един отбор с фигури като Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендета, Юри Джоркаеф, Георге Хаджи, Алесандро дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола.

Срещу тях ще излезе силен състав на португалските легенди, воден от капитана Луиш Фиго. До него ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига – Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

Усик, един от най-титулуваните шампиони в бокса, спечели олимпийско злато през 2012 г., стана безспорен шампион в полутежка категория през 2018 г., а днес е цар на тежка категория в ерата на четирите колана. Извън ринга неговата харизма, остроумни реплики и танците му преди мачове го превърнаха в любимец на феновете по света и символ на единството на Украйна.

Фондация Usyk Foundation е създадена през 2020 г. и има за цел да бъде “сила за добро, бореща се за живота, достойнството и бъдещето на Украйна”: “Основана на християнски ценности, спортен дух и стратегическа визия, фондацията обединява хора, партньори и бизнеси, за да предоставя спешна помощ днес, като същевременно изгражда основите на силна и успешна нация утре.“

Досега фондацията е изградила 1180 м² модерни интелигентни убежища в два големи университета, доставила е над 550 тона хуманитарна помощ, предоставила е 23 линейки на 10 фронтови болници, осигурила е повече от 70 превозни средства за Въоръжените сили на Украйна и е организирала психологическа рехабилитация за над 200 военнослужещи.

Следващата голяма цел е проектът “Жилища за украинци” на стойност 3 милиона евро – мащабна инициатива за осигуряване на безопасни и модерни домове за семейства от фронтовите региони, които са загубили всичко.