Карлес Пуйол – между планината, компанията за криптовалути, акройогата и благотворителния мач в Лисабон

Като капитан на Барселона повече от десетилетие, Карлес Пуйол (47 г.) беше „шеф“ на Меси, Роналдиньо, Чави Ернандес, Иниеста или Неймар, пишат колегите от gsp.ro в любопитен материал, посветен на испанеца. На 15 септември култовият бивш централен защитник се завръща на терена за благотворителния мач на легендите в Лисабон на "Жозе Алваладе", в който ще участват и други клубни легенди на каталунците, като Христо Стоичков, Луиш Фиго, Деко, Хавиер Савиола и Георге Хаджи.

Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник. На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното в Португалия музикално дуо "Калема".

Ringier Sports Media Group е медиен партньор на големия благотворителен мач с участието на Балъков, Кака и Фиго

Пуйол не беше най-талантливият играч. Нямаше най-внушителната физика за централен защитник. Но Карлес Пуйол беше последният „човек на един клуб“ в Барселона, капитан на отбора в продължение на 10 години и носител на 18 трофея с „блаугранас“, включително три Шампионски лиги.

Пристига в Барселона на 17 години през 1995 г. и се оттегля през 2014 г., принуден от множество контузии. Впоследствие работи известно време в клуба като асистент на спортния директор Андони Субисарета, но напуска след няколко месеца.

Благотворителният мач на легендите в Лисабон вече постигна една пета от целта си

След това избира да се премести със семейството си – фотомодела Ванеса Лоренцо и двете им дъщери – в Ла Масана, село в Андора, оставяйки зад гърба си суматохата на живота в Барселона. Освен спокойната среда и близостта до природата в Пиренеите, Пуйол се възползва и от данъчните облекчения, предлагани от малката страна.

Оттук той управлява своята компания The Olyverse, проект, базиран на виртуална реалност, криптовалути и метавселена.

Въпреки футуристичните си бизнес начинания, Пуйол избра прост живот през последните години: „Никога не съм обичал да ходя по клубове, предпочитах да чета или да излизам с приятели на ресторант. Обичам да прекарвам време със семейството си, да съм сред природата и да практикувам всякакви спортове“.

Популярна поп група ще пее на големия благотворителен мач в Лисабон, в който ще играят Балъков, Фиго, Кака и още много

Бившият защитник открива падела, игра, подобна на тениса, но играна на по-малки кортове и по двойки. Той е играл в отбор с Жерар Пике, Франческо Тоти или Фернандо Беластегин, легендарният играч на падел.

Освен това Пуйол практикува акройога заедно с партньорката си Ванеса Лоренцо. Акройогата съчетава елементи от йога и акробатика и се превърна в популярна тенденция през последните години в Испания. „Не опитвайте това у дома“, пошегува се Карлес.

Роберто Карлош: Много съм развълнуван за двубоя в Лисабон

Освен това той тича в гората със семейните кучета, практикува пилатес и зимни спортове и вдига тежести: „Опитвам се винаги да съм активен в ежедневието си и да поддържам тялото и ума си във форма.“

Пуйол продължава да бъде активен и в света на спорта, като се включва в различни проекти и инициативи. Той е включен в програмата FIFA Legends, която има за цел развитието на футбола в световен мащаб.

Освен това „Акулата“ е участвал в различни благотворителни и социални дейности, особено сред нуждаещи се деца. А след 10 дни ще участва на "Мача на легендите" в Лисабон, събитие, което си е поставило за цел да събере над един милион евро, средства, които ще бъдат дарени за благотворителни каузи.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Съставите на отборите за благотворителния мач на легендите:

Легендите на Португалия: Витор Байя, Бето, Пепе, Рикардо Карвальо, Фабио Коентрао, Босингва, Жорже Андраде, Елизеу, Бруно Алвеш, Луиш Фиго, Деко, Дани, Шимао, Манише, Тиаго Мендеш, Нани, Куарешма, Нуно Гомеш, Елдер Пощига, Уго Алмейда, Паулета; Треньор: Кощиня

Легендите на света: Христо Стоичков, Красимир Балъков, Петър Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Кафу, Марко Матераци, Хавиер Санети, Карлес Пуйол, Джон Тери, Роберто Карлос, Кака, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Георге Хаджи, Йоргос Карагунис, Марек Хамшик, Алесандро Дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Майкъл Оуен, Хавиер Савиола; Треньор: Петер Шмайхел; Помощник-треньор: Диего Лугано