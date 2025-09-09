Бивш национал на Испания с над 500 мача ще подава на Стоичков в Лисабон

Бившият национал на Испания Гайска Мендиета ще раздава пасове към съотборниците си от състава на световните звезди в предстоящия благотворителен мач на футболните легенди, който ще се проведе на стадион “Жозе Алваладе” в Лисабон идния понеделник (15 септември). Там той ще е съотборник на Христо Стоичков и Красимир Балъков.

“Очаквам с нетърпение да се видим всичко в Лисабон за благотворителния мач на легендите. Не го пропускайте”, заяви Мендиета.

Някогашният ас на Валенсия записа над 500 двубоя в професионалната си кариера, която започна през 1992 година с екипа на Кастейон и приключи 16 години по-късно в Мидълзбро.

Освен с двамата българи, Мендиета ще е в един отбор с фигури като Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендета, Юри Джоркаеф, Георге Хаджи, Алесандро дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола. В тима ще бъде и боксовият шампион Олександър Усик.

Срещу тях ще излезе силен състав на португалските легенди, воден от капитана Луиш Фиго. До него ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига – Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.