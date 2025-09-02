"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

Стадионът на Спортинг (Лисабон) - "Жозе Алваладе", ще приеме големия благотворителен мач на 15 септември, в който отборът на световните футболни легенди ще се изправи срещу сборен състав на португалските звезди. Участие в спектакъла ще вземат и носителят на "Златната топка" Христо Стоичков и друг от героите от САЩ'94 - Красимир Балъков.

Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник. На почивката на мача, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното в Португалия музикално дуо "Калема".

Срещата ще започне в 20:00 часа, а футболистите ще пристигнат на стадиона в 18:00. Половин час по-късно входовете на съоръжението ще бъдат отворени и феновете ще могат да заемат местата си.

Португалската селекция ще бъде предвождана от Луиш Фиго, който ще носи капитанската лента.



"Винаги е удоволствие да се завърна в родината си и да играя футбол. Надявам се да видя пълен стадион в родния ми град и да наберем необходимите средства за важни благотворителни каузи", сподели Фиго.

Редом до бившата звезда на Спортинг, Барселона и Реал Мадрид ще застанат европейските шампиони от 2016 година Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и победителите в Шампионската лига Фабио Коентрао, Маниш, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Присъствието си са потвърдили и други големи имена, сред които Педро Паулета, Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Шимао Саброса, Елдер Пощига и Нуно Гомеш, а Кощиня ще е в ролята на мениджър на тима.

"Да нося екипа на националния отбор винаги ме е изпълвало с гордост, а спечелването на Евро 2016 е най-великият момент в кариерата ми. Нямам търпение отново да играя за Португалия, особено когато става дума за добра кауза. Футболът има силата да дава радост и надежда и е много важно да използваме това, за да помогнем на семейства, пострадали от военни конфликти по света. Да играя в Лисабон и за нещо, което означава толкова много, прави Благотворителния мач на легендите още по-специален", сподели Куарешма.

"Всеки път, когато съм получавал повиквателна за националния тим, съм усещал огромната отговорност от това да представям страната си. Сега чувството няма да е по-различно, когато ще вземе участие в Благотворителния мач на легендите. Да подкрепям тези, които са имали по-малко късмет в живота, винаги е било личен приоритет за мен", добави Нуно Гомеш.

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков ще бъдат Кака, Петер Шмайхел, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Роберто Карлош, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен, Хенрик Ларсон и Алесандро Дел Пиеро.

Целта на събитието е да се наберат над 1 милион евро за важни каузи, включително Украинския Червен кръст и Cáritas Portuguesa, в подкрепа на общности, засегнати от войната, и хуманитарни кризи.

"С Благотворителния мач на легендите свързваме феновете, футболните звезди, музиката и общностите за нещо по-голямо от самата игра. Мачът ще събере различни поколения, а "Жозе Алваладе" ще бъде перфектното място, което ще посрещне спектакъла за добра кауза. Искам също така да благодаря на Португалската футболна федерация и на всички спонсори и партньори, които помагат всичко това да се превърне в реалност", заяви основателят на "Sport Global" Расмус Соймарк.