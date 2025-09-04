Роберто Карлош: Много съм развълнуван за двубоя в Лисабон

Бразилецът с топовния шут Роберто Карлош също изгаря от желание да се включи в наближаващия звезден дуел “Мач на легендите” на 15 септември в Лисабон. Тогава, на стадиона на Спортинг (Лисабон) - “Жозе Алваладе”, един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на португалски звезди от миналото. Това ще бъде благотворителна среща. Бившият ляв бек ще бъде сред участниците на мача и се надяваме да покаже, че не е загубил форма.

“Много съм развълнуван, че с вас ще се срещнем в Лисабон за благотворителния мач на легендите. Ще се видим в Лисабон! Прегръщам ви всичките”, заяви Карлош.

Участие в спектакъла ще вземат и носителят на "Златната топка" Христо Стоичков и друг от героите от САЩ'94 - Красимир Балъков.

Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието.

Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник. На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното в Португалия музикално дуо "Калема".

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, насрочен за 15 септември 2025 г. в португалската столица Лисабон, в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

В сътрудничество с Португалската футболна федерация (FPF) мачът ще изправи едни срещу други португалски легенди и звезди от останалия свят в събитие, което цели да събере над 1 милион евро за благотворителни организации, подкрепящи общности и семейства в уязвимо положение.

Португалската селекция от легенди ще бъде с капитан Луиш Фиго, а към нея ще се присъединят и герои от историческата победа на Евро 2016 като Рикардо Куарешма, Нани, Елизеу, Пепе и Рикардо Карвальо. Победители в Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Уго Алмейда, Витор Баия, Жозе Босингва и Деко също ще присъстват на тази специална вечер, както и други известни португалски легенди, сред които Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Хелдер Пощига, Нуно Гомеш и Шимао. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига – Кощиня.

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков ще бъдат капитанът Петер Шмайхел, Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и Хенрик Ларсон.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности.

Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.