Савиола за благотворителния спектакъл в Лисабон: Ще се забавляваме много в този специален мач

Бившият играч на Барселона Хавиер Савиола също очаква с нетърпение благотворителния мач на 15 септември в Лисабон с участието на Христо Стоичков и Красимир Балъков. Аржентинецът ще е съотборник на двамата българи в състава на световните футболни легенди срещу сборен отбор на португалски звезди от миналото.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, насрочен в португалската столица на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

„В Лисабон ще се насладим на прекрасни моменти заедно с фигури от световна величина. Ще се забавляваме много, а това, което прави мача специален, е възможността да се срещна отново с велики съотборници от кариерата ми и да зарадваме хората с този прекрасен мач. За нас е привилегия и чудесно, че и вие може да се насладите на тези футболни легенди, които са спечелили толкова много и които някога са били ваши идоли“, обръща се Савиола към футболните фенове.

Във видеото аржентинецът си припомня и най-важните моменти в кариерата си – дебютът само на 16 години с Ривър Плейт, както и престоя си в Лисабон с екипа на Бенфика. Савиола говори и за мачовете си с Аржентина на Мондиал 2006, както и последвалия трансфер в Барселона.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното в Португалия музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията .В сътрудничество с Португалската футболна федерация (FPF) мачът ще изправи едни срещу други португалски легенди и звезди от останалия свят в събитие, което цели да събере над 1 милион евро за благотворителни организации, подкрепящи общности и семейства в уязвимо положение.

Португалската селекция от легенди ще бъде с капитан Луиш Фиго, а към нея ще се присъединят и герои от историческата победа на Евро 2016 като Рикардо Куарешма, Нани, Елизеу, Пепе и Рикардо Карвальо. Победители в Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Уго Алмейда, Витор Баия, Жозе Босингва и Деко също ще присъстват на тази специална вечер, както и други известни португалски легенди, сред които Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Хелдер Пощига, Нуно Гомеш и Шимао. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига – Кощиня.

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков ще бъдат капитанът Петер Шмайхел, Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и Хенрик Ларсон.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Снимки: Imago