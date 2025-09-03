Майкъл Оуен за благотворителния мач на легендите със Стоичков и Балъков: Нямам търпение да обуя отново бутонките

Бившият играч на Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид говори пред колегите от "А Бола" за благотворителния "Мач на легендите" на 15 септември в Лисабон, който ще е с участието на легендите на българския футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков, както и с още куп португалски и световни звезди от близкото минало. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе".

Майкъл Оуен беше една от първите звезди, потвърдили участие и подчерта значението на събития като „Мача на легендите“ за популяризирането на футбола и връзката с феновете.

„Да представям Англия винаги е било върхът в кариерата ми и съм много развълнуван да го направя отново като част от отбора на световните легенди в Лисабон. „Благотворителният мач на легендите“ е перфектен пример за това как футболът може да обедини нациите за нещо по-голямо от самия спорт. Да играя срещу португалските легенди и в същото време да събираме милиони за семейства, засегнати от войни и конфликти, прави този мач изключително значим. Нямам търпение отново да обуя бутонките за тази велика кауза“, каза Майкъл Оуен.

Легендата на Ливърпул разкри oще, че ще участва в още един мач на легендите през месеца. Той ще е на 24 септември и ще на познато за него място - на "Анфийлд Роуд“. При завръщането си в дома на мърсисайци Майкъл Оуен ще облече фланелката на отбора на легендите на Ливърпул, чийто треньор ще бъде Джейми Карагър. „Червените“ ще се изправят срещу бивши играчи на Селтик.

"Нямам търпение отново да обуя бутонките. Това е много добър мач между два големи европейски клуба, Ливърпул и Селтик, и ще бъде хубаво да съм там. Нямам търпение да се срещна отново със стари приятели от футбола, а и семейството ми ще бъде там. Ще бъде интересен и забавен ден, който очаквам с нетърпение“, заяви той.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, насрочен за 15 септември 2025 г. в португалската столица Лисабон, в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

В сътрудничество с Португалската футболна федерация (FPF) мачът ще изправи едни срещу други португалски легенди и звезди от останалия свят в събитие, което цели да събере над 1 милион евро за благотворителни организации, подкрепящи общности и семейства в уязвимо положение.

Португалската селекция от легенди ще бъде с капитан Луиш Фиго, а към нея ще се присъединят и герои от историческата победа на Евро 2016 като Рикардо Куарешма, Нани, Елизеу, Пепе и Рикардо Карвальо. Победители в Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Уго Алмейда, Витор Баия, Жозе Босингва и Деко също ще присъстват на тази специална вечер, както и други известни португалски легенди, сред които Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Хелдер Пощига, Нуно Гомеш и Шимао. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига – Кощиня.

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков ще бъдат капитанът Петер Шмайхел, Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и Хенрик Ларсон.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности.

Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.