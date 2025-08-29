Популярна поп група ще пее на големия благотворителен мач в Лисабон, в който ще играят Балъков, Фиго, Кака и още много

Благотворителният мач на легендите, планиран за 15 септември 2025 г. в Лисабон, обяви официално в социалните профили на събитието, че популярната в Португалия поп група “Калема” ще пее на полувремето на срещата. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник с добра кауза, който ще се проведе в португалската столица.

Мачът ще събере футболни легенди от "мореплавателите", водени от Фиго и треньора Кощиня, срещу отбор от световни звезди, ръководен от Петер Шмайхел, в чийто тим участие ще вземе и легендата на родния футбол Красимир Балъков. Целта на събитието е да се наберат над 1 милион евро за важни каузи, включително Украинския Червен кръст и Cáritas Portuguesa, в подкрепа на общности, засегнати от войната и хуманитарни кризи.

“Мислехте, че благотворителният мач на легендите е само за футбол...? Радваме се да потвърдим, че поп сензациите от Сао Томе Калема ще се изявят НА ЖИВО в нашето шоу на полувремето!

Дуото се присъединява към нашия отбор от футболни легенди, докато се стремим да съберем 1 милион евро за нашите четири благотворителни организации. 🙌”, пише в официалния Инстаграм акаунт на “Мача на легендите".

Очаква се мачът да привлече 60 000 фенове на стадиони като „Ещадио да Луш“ или „Жозе Алваладе“ и милиони зрители чрез глобално излъчване и стрийминг.