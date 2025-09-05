Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

В днешния 5-и септември (петък) ще се изиграят нови десет мача от квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026. Всички срещи стартират в 21:45 часа българско време, а Sportal.bg отново ще ви покаже най-интересното около тях в реално време.

Сред мачовете, които предизвикват голям интерес, е този на световния вицешампион Франция, който ще гостува на Украйна. Тимът от Източна Европа обаче няма да може да домакинства в родината си заради руската военна агресия, поради което двубоят ще се изиграе на неутрален терен на стадион “Тарчински Арена” във Вроцлав, Полша. Срещата е част от програмата на група “D”, където са още и отборите на Исландия и Азербайджан, които също играят тази вечер.

Друг от грандовете на европейския футбол — Италия — излиза срещу Естония. “Адзурите” спешно се нуждаят от точки, за да останат в битката за първото място в своята група “I”, където тази вечер ще се срещнат още и отборите на Молдова и Израел.

В група “С” Гърция посреща Беларус, а Дания приема Шотландия.

В група “В” също предстоят интересни двубои, като там Словения ще бъде домакин на Швеция, а Швейцария — на Косово.

Останалите срещи са от група “L”, където бронзовият медалист от последния Мондиал Хърватия ще има интересна визита на Фарьорските острови, докато Черна гора гостува на Чехия.