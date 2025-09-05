Словения се добра до равен срещу Швеция в продължението

Отборите на Словения и Швеция направиха равенство 2:2 в първи мач от група “В” в квалификациите от зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Скандинавците трябва да съжаляват, че няма да се завърнат у дома с пълния комплект точки, тъй като два пъти повеждаха с головете на Антъни Еланга (18’) и Ясин Аяри (73’), но домакините съхраниха равенството на Балканския полуостров благодарение на попаденията на Санди Ловрич (46’) и Жан Випотник (90'+1’).

This Sweden team conceded a late goal, Zan Vipotnik late equaliser levelled the game! Slovenia 2 - 2 Sweden #SLOSWE pic.twitter.com/xR5LTpHc06 — The Final Whistle (@Rufus_45) September 5, 2025

В другия мач от групата Швейцария прегази Косово с 4:0, което означава, че словенци и шведи делят второто и третото място след първия кръг.

В следващия си мач Словения ще гостува на лидера Швейцария, докато Швеция ще има визита на Косово. И двете срещи предстоят на 8-и септември (понеделник) от 21:45 часа българско време.