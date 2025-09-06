Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Швейцария
  3. Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

  • 6 сеп 2025 | 00:17
  • 85
  • 0
Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

Отборът на Швейцария стартира по възможно най-добрия начин квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. “Кръстоносците” отнесоха с 4:0 тима на Косово в първия си мач от група “В” от пресявките в зона “УЕФА”. Головете за победата на домакините отбелязаха Мануел Аканжи (22’), Брийл Емболо (25’, 45’) и Силван Видмер (39’).

В другия мач от групата Словения и Швеция направиха драматично реми, което прати швейцарците еднолично на първото място.

Словения се добра до равен срещу Швеция в продължението
Словения се добра до равен срещу Швеция в продължението

В следващия кръг Швейцария ще приеме Словения, докато Косово има домакинство на Швеция. И двете срещи предстоят на 8-и септември (понеделник) от 21:45 часа българско време.

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 9790
  • 5
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
  • 6174
  • 11
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
  • 13241
  • 2
Матеус: Мусиала за Германия е като Меси – незаменим, нормално е случващото се с Виртц

Матеус: Мусиала за Германия е като Меси – незаменим, нормално е случващото се с Виртц

  • 5 сеп 2025 | 20:36
  • 1807
  • 0
Рууни смята, че част от мачовете на Англия са скучни

Рууни смята, че част от мачовете на Англия са скучни

  • 5 сеп 2025 | 20:24
  • 1409
  • 1
ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори

ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори

  • 5 сеп 2025 | 20:22
  • 3551
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 30926
  • 22
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 22504
  • 25
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 28641
  • 25
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 9790
  • 5
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
  • 6174
  • 11
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
  • 13241
  • 2