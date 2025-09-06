Швейцария отнесе Косово и стартира квалификациите с много силна заявка

Отборът на Швейцария стартира по възможно най-добрия начин квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. “Кръстоносците” отнесоха с 4:0 тима на Косово в първия си мач от група “В” от пресявките в зона “УЕФА”. Головете за победата на домакините отбелязаха Мануел Аканжи (22’), Брийл Емболо (25’, 45’) и Силван Видмер (39’).

В другия мач от групата Словения и Швеция направиха драматично реми, което прати швейцарците еднолично на първото място.

Словения се добра до равен срещу Швеция в продължението

В следващия кръг Швейцария ще приеме Словения, докато Косово има домакинство на Швеция. И двете срещи предстоят на 8-и септември (понеделник) от 21:45 часа българско време.

