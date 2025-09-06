Гърция се разправи набързо с Беларус за ударно начало на квалификациите

Гърция започна повече от отлично квалификациите за Мондиал 2026, след като разби с 5:1 у дома Беларус в първи мач за двата отбора от група “C”. Южните ни съседи подпечатаха убедителния си успех още през първата част, когато вкараха четири безответни гола. В групата са още отборите на Дания и Шотландия.

Домакините откриха резултата още в 3-ата минута. Звездата на Бенфика Евангелос Павлидис се пребори с няколко беларуски защитници и центрира, а големият талант на гръцкия футбол – 17-годишният Константинос Карецас, заби топката от въздуха в мрежата – 1:0 за Гърция. Само четиринадесет минути по-късно играещият за Генк младок върна услугата, след като центрира отлично на главата на Павлидис, който забоде топката в мрежата за 2:0.

Интригата в срещата окончателно приключи в 21-вата минута. Aнастасиос Бакасетас вкара много красив гол с изстрел от дистанция, който не остави никакви шансове на стража на гостите Павел Павлюченко, който бе препочетен пред играча на ЦСКА Фьодор Лапоухов. В 36-ата минута дойде и четвъртото попадение за елините, когато Димитриос Курбелис засече с глава центрира от корнер на Бакасетас.

FT: Greece 5-1 Belarus



Greece capped off an excellent start to the World Cup qualifiers with a 5-1 thrashing of Belarus! All eyes now to Monday night & the bug test against Denmark 🇬🇷#Greece #Ethniki #GREBEL pic.twitter.com/b9si1HGRqj — Hellas Football (@HellasFooty) September 5, 2025

През второто полувреме срещата като цяло се доиграваше, но имаше време за още две попадения. В 63-ата минута Бакасетас се възползва от груба грешка в защитата на Беларус и подаде към Павлидис. Нападателят на Бенфика пък комбинира с останалия на празна врата Христос Цолис, който направи 5:0. Крайният резултат 5:1 бе оформен от резервата на гостите Герман Барковский, който в 72-рата минута реализира точно отсъдена след ВАР дузпа за игра с ръка на Бакасетас.

