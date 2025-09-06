Популярни
  Чехия излъга Черна Гора

Чехия излъга Черна Гора

  • 6 сеп 2025 | 01:03
Чехия излъга Черна Гора

Отборът на Чехия записа изключително ценна победа с 2:0 при визитата си на Черна Гора в срещата от квалификациите от зона “УЕФА” за Мондиал 2026. Чехите нанесоха двата си удара в най-психологически натоварените моменти от двубоя. Лукаш Черв даде аванс на гостите още в 3-тата минута, а в 6-ата минута на добавеното време на мача Вацлав Черни оформи крайния резултат.

Така балканците изпуснаха златна възможност да притиснат Хърватия в битката за второто място, като “ватрените” вече имат три точки в аванс и мач в запас. Все пак двата балкански отбора ще играят идния понеделник, което ще покаже накъде ще потеглят битките в група “L”. Чехия от своя страна води в класирането с 4 победи и 1 загуба, но е и единственият тим към момента с 5 мача. Така футболистите от Източна Европа ще почиват в следващия кръг и следващите им квалификационни битки ще бъдат чак през месец октомври.

