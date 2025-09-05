Популярни
  3. Съставите на Италия и Естония в първия мач на Гатузо начело на "скуадра адзура"

Съставите на Италия и Естония в първия мач на Гатузо начело на "скуадра адзура"

Съставите на Италия и Естония в първия мач на Гатузо начело на "скуадра адзура"

Италия посреща Естония в Бергамо в мач от световните квалификации от група “I” и ще търси задължителен успех. Дебют начело на „скуадра адзура“ като треньор прави легендата на Милан Дженаро Гатузо. Той наследи уволнения след тежката загуба от Норвегия Лучано Спалети, който все пак води тима и в успеха срещу Молдова.

Италианците нямат друга алтернатива освен трите точки в третия си мач от групата, тъй като са доста зад Ерлинг Холанд и компания и са само с три точки дотук. Естония пък има изиграни цели четири срещи дотук, в които записа една победа и три поражения.

Не е изненада, че Италия има абсолютно предимство в двубоите срещу този съперник, като в седем двубоя „адзурите“ са безгрешни и имат седем победи с голова разлика 20:2.

В първия си списък с повикани футболисти, Гатузо заложи на двама дебютанти в лицето на новото попълнение на на Ливърпул Джовани Леони, който е на 18 години, и 20-годишният нападател на Интер Франческо Пио Еспозито. За сметка на това не бе избран Федерико Киеза, а нападателят Джанлука Скамака отпадна в последния момент от състава поради контузия.

В първия си мач като селекционер Гатузо е направил пет промени в сравнение с предишния мач с Молдова, като изглежда, че ще играе в класическото 4-4-2. Матео Ретеги и Мойс Кийн са в предни позиции, като нападателят на Фиорентина заменя Джакомо Распадори. Като титуляри по крилата започват Матео Политано и Матия Дзакани, а Николо Барела започва в средата на терена до Сандро Тонали. Рикардо Калафиори пък се завръща в защитата до Алесандро Бастони.

Естонците, които днес са без контузения си капитан и бивш играч на ЦСКА Карол Метс, излизат във формация 4-2-3-1, като атаката им ще бъде водена от нападателя на Флора (Талин) Рауно Сапинен. На пейката са бившите играчи Ботев (Пловдив) Матвей Игонен и Йонас Там.

