Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

  • 6 сеп 2025 | 00:42
Хърватия с измъчена победа при визитата на Фарьорските острови

Бронзовият медалист от Мондиал 2022 Хърватия записа третата си поредна победа в квалификационния цикъл за Световните футболни финали догодина в САЩ, Канада и Мексико. Този път “ватрените” се наложиха с минималното 1:0 при визитата си на Фарьорските острови, като единственият гол за тима, воден от Златко Далич, отбеляза Андрей Крамарич в 31-вата минута на мача.

В другия мач от група “L” лидерът Чехия се наложи с 2:0 при визитата си на Черна Гора, като хърватите имат три точки по-малко, но и две срещи в запас, което означава, че все още имат реални шансове да атакуват директно класиране за шампионата на планетата догодина.

Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

Следващият мач на “шахматистите” ще бъде срещу Черна Гора, докато Фарьорските острови ще играят с другия аутсайдер в групата, Гибралтар. И двете срещи предстоят на 8-и септември (понеделник) от 21:45 часа българско време.

