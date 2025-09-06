Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дания
  3. Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

Шотландия измъкна точка в Дания на старта на квалификациите

  • 6 сеп 2025 | 00:18
  • 68
  • 0
6 сеп 2025

Дания и Шотландия завършиха наравно 0:0 в първи мач на двата тима от световните квалификации за Мондиал 2026. Домакините владееха изцяло инициативата в двубоя, но така и не успяха да отбележат така желаното попадение, което да донесе трите точки. Двата тима показаха демонстрираха сериозна битка, но положенията в срещата бяха малко. В герой за “гайдарите” пък се превърна Ангъс Гън, който изнесе изключително силен двубой на вратата на гостите. От своя страна шотландските футболисти пък можеха да достигнат до попадение при хубав пробив на Скот Мактоминей в началото на втората част.

По веднъж пък двата тима имаха претенции за червени картони за противника, но след консултации с ВАР до такива не се стигна. Най-доброто положение за “червения динамит” пък дойде в чак в 88-ата минута, когато появилият се от пейката Расмус Хойлунд стреля много опасно, но Ангъс Гън направи отлично спасяване и запази точката за своя тим. В другата среща от тази група Гърция спечели категорично срещу Беларус и поведе в групата.

Снимки: Gettyimages

