  3. Исландия разгроми Азербайджан и чака с надежда Франция

  • 5 сеп 2025 | 23:58
  • 198
  • 0
Исландия спечели с категоричното 5:0 домакинството си на Азербайджан в първи мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Островитяните взеха едно единствено попадение като преднина едва в добавеното време на първата част, когато точен бе Виктор Палсон (45+2). През втората част възпитаниците на Артнар Гунлаугсон се развихриха и с попадения на Исак Йоханесон (47’, 56’) Алберт Гудмундсон (67’) и Кристиан Хлинсон (73’) доведоха до този много изразителен резултат.

Домакините имаха инициативата от самото начало на мача, но така и не успяваха да достигнат до по-сериозни положения. Те все пак откриха резултата след корнер в добавеното време, когато Палсон се разписа с глава. Исак Йоханесон много бързо с две попадения в първите десет минути на втората част направи преднината на Исландия много солидна. Особено интересно бе първото от тях, при което Йоханесон на два пъти стреля, а топката премина със съвсем малко голлинията, но съдията получи сигнал, че тя е преминала голлинията. Гудмундсон отбеляза четвърти гол само десет минути по-късно, а Хлинсон оформи крайния резултат по малко комичен начин след фал под много сериозен ъгъл, чието изпълнение обаче обърка вратаря на Азербайджан, който очакваше топката да бъде засечена, а тя се озова във вратата му.

Така Исландия тръгна отлично в квалификациите, но само след четири дни островитяните ще трябва да гостуват на фаворита в групата Франция, а азерите ще приемат Украйна, която по същото време загуби от “петлите”.

Снимки: Imago

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
Матеус: Мусиала за Германия е като Меси – незаменим, нормално е случващото се с Виртц

  • 5 сеп 2025 | 20:36
Рууни смята, че част от мачовете на Англия са скучни

  • 5 сеп 2025 | 20:24
ФИФА променя футболния календар и датите за мачове за националните отбори

  • 5 сеп 2025 | 20:22
Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
Исторически български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:36
Изиграха се нови десет мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 5 сеп 2025 | 23:41
