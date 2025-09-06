Популярни
  3. Израел продължи да притиска италианците след убедителен успех в Молдова

  • 6 сеп 2025 | 00:08
Израел записа много изразителен успех като гост с 4:0 над аутсайдера Молдова в квалификационен мач за Мондиал 2026 от група “I”. Евреите бяха много по-силният отбор и заслужено се поздравиха с убедителния успех.

Така Израел е с 9 точки и ще се срещне с Италия след два дни в пряк сблъсък за второто място. Молдова пък записа четвърта поредна загуба в квалификациите.

Израел направи силно първо полувреме, в което си осигури комфортен аванс от два гола. Манор Соломон бе големият герой за евреите, като се отчете с гол и асистенция. Първо в 15-ата минута новото попълнение на Виляреал получи топката след добра контраатака и центрира, а Дор Перец засече в мрежата – 0:1 за Израел. В 35-ата минута бившият играч на Лудогорец Дан Битон намери Соломон, който с хубав удар не остави шансове на молдовския страж Кристиан Аврам – 0:2.

През втората част Израел окончателно затвърди успеха си. В 59-ата минута Тай Барибо се възползва от добро извеждащо подаване и направи 0:3. Крайното 0:4 бе оформено от халфа на Аякс Оскар Глух, който се възползва от грешка в защитата на домакините и с хубав удар подпечата убедителната победа за Израел.

