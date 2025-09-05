Украйна - Франция, Дешан залага на впечатляваща атака

Франция започва световните квалификации за Мондиал 2026 с гостуване на Украйна. Срещата ще бъде играна във Вроцлав, тъй като символичните домакините не могат да гостуват на собствена територия поради продължаващата военна агресия от страна на Русия в продължение на повече от три години. “Синьо-жълтите” пропуснаха последното европейско първенство, тъй като се провалиха в плейофния сблъсък. Исландия и Азербайджан са другите два тима в тази група

Селекционерът на “петлите” Дидие Дешан залага на капитана на тима Килиан Мбапе в центъра на атаката, а нападателят на Реал Мадрид ще бъде подпомаган от Дезире Дуе, Брадли Баркола и Майкъл Олисе. Очакванията са именно крилото на Байерн да заеме позицията зад Мбапе.

Наставникът на Украйна Серхий Ребров залага на по-сигурна схема с петима в халфовата линия. Йегор Ярмолюк, Георгий Судаков и Иван Калюжний ще търсят повече сигурност в средата на терена, а атаката на тима ще бъде водена от Артем Довбик.

Les Bleus sont bien arrivés à la Tarczyński Arena de Wrocław 🏟️#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ybYIIeGim6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

Снимки: Gettyimages