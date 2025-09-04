Нкунку посочи защо не успя в Челси и колко гола иска да вкара в първия си сезон в Милан

От Милан днес представиха пред италианските медии две от последните си нови попълнения през това лято, а именно нападателя Кристофър Нкунку и защитника Давид Одогу.

Кристофър Нкунку вече е футболист на Милан

Специалната пресконференция започна с въпроси към французина, пристигнал от Челси. „Първият път, в който чух за интереса на Милан, беше при първия ми контакт със спортния директор. Не се замислих много и всичко беше перфектно за мен, за да дойда тук. Харесва ми да играя като атакуващ халф, но това зависи от схемата на игра и нейния прочит. Треньорът решава, а аз нямам търпение да играя. Когато пристигнах в Челси, всичко беше перфектно, но впоследствие се контузих и бях аут за много месеци. Наистина нямах търпение да се завърна, но тогава получих още един мускулен проблем. През втория ми сезон бях добре, но наставникът взе други решения. Аз просто съм същият играч, който вкара два гола в Бергамо. Не знам колко гола ще вкарам, но ако са повече от 15, значи съм се справил добре. Ще видим в края на сезона.

🔴⚫️ Christopher Nkunku: “The first time I heard about AC Milan… it was special for me. I didn’t think too much, I said yes immediately”.



“I just wanted to hear about the project — and it happened”. pic.twitter.com/r2X2tYB5yj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025

Важно е, че тук има четирима играчи, които вече познавам. Те ще ми помагат, защото познават първенството и града, така че ще бъдат важни за мен на и извън терена. От голямо значение е да изградя силна връзка с всички мои съотборници. Трябва да се адаптирам към тима и шампионата. Рафаел Леао и аз имаме подобни характеристики. Той е страхотен играч и знам на какво е способен. Дано се справим добре заедно. Мисля, че имаме чудесен състав с редица силни нападатели. Всеки трябва да допринесе със своите умения към отбора. Аз мога да се адаптирам към това, което треньорът иска от мен. Имам добро впечатление от него и разговаряхме преди трансфера. Целта ми е да се адаптирам бързо към тима, да тренирам и да опозная тази нова обстановка.

🎙️🇫🇷 | Christopher Nkunku: "I liked to watch Ronaldinho and Kaka. I spoke with Thiago SIlva and he told me great things about the club. We all know AC Milan is the best club in Italy." pic.twitter.com/JvzSQqRETe — Milan Matters (@MilanMatters) September 4, 2025

Аз съм със състезателен дух и знам какво искам, а именно да бъда най-добрата версия на себе си. Мога да дам много на този отбор, просто трябва да работя усърдно всеки ден. Беше ми приятно да гледам Роналдиньо и Кака. Говорих си с Тиаго Силва за Милан, който е най-добрият клуб в Италия. Нямам търпение да покажа моите качества. Хората четяха за слуховете за Интер, но не съм говорил с никого от този клуб. Щом моят агент ми каза за Милан, въобще не се замислих. Знам за градското дерби, макар и да не го познавам много добре, но от разговорите ми с някои съотборници разбрах, че това е големият мач. Ще бъде страхотно усещане да играя на „Сан Сиро“. Играл съм там и съм побеждавал Италия. Тогава усетих чудесна атмосфера, като нямам търпение да опозная този стадион“, заяви Нкунку.

Милан приключи трансферната си селекция с тийнейджър с едва три мача в Бундеслигата

След това дойде ред и на въпросите към 19-годишния германски талант, дошъл от Волфсбург. „Първите няколко дни бяха отлични, посрещането наистина беше топло. Искам да бъда смирен, да се уча, да трупам опит чрез усърден труд и да се подобрявам всеки ден. Аз съм централен защитник, като ми харесва да браня вратата, да участвам в единоборства, да запазвам сухи мрежи и да водя отбраната. Разбира се, че искам да съм агресивен, физически силен и да имам манталитета да печеля всеки мач. Първият ми спомен за Милан е за Паоло Малдини. Първо той ми идва в мисълта, но се сещам и за други легенди като Франко Барези, Алесандро Неста и Рууд Гулит. Също така и за Кевин-Принс Боатенг, който е роден в Берлин също като мен. Знам и за стадиона. Много неща свързвам с Милан, но първо се сещам за Малдини.

🗣️ Odogu conference press: “My first memory of Milan? Maldini, who played in my position and is a legend, the greatest of all time. Then I think of other Milan legends like Gullit, Nesta, Baresi, and many others. I also think of Boateng, who like me is German. And of course, I… pic.twitter.com/A01lGGAbeO — Milan Posts (@MilanPosts) September 4, 2025

По време на трансферния прозорец от клуба не са ми казвали нищо директно на мен, така че трансферът ми ме изненада. 24 часа преди това получих обаждане от моя агент, който ми каза за тази възможност. Аз съм доста щастлив, както и изненадан. Нямало е как да гледам Мондиал 2006, но знам, че Италия стана световен шампион именно в Берлин, така че може да е щастлива случайност, че съм роден точно през 2006 година, когато националният ви тим триумфира в Германия. Ще бъда готов за всичко, което ми даде треньорът. Благодарен съм, че той ще ме тренира, защото знам, че е много добър със защитниците. Няма значение дали ще играем с трима или четирима. Радвам се, че ще работя с Масимилиано Алегри, защото съм убеден, че ще науча много от него и щаба му“, коментира Одогу.