  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

  2 сеп 2025 | 06:16
Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Милан официално преотстъпи Самуел Чуквуезе на Фулъм с опция за закупуване, която според информациите е на стойност 25 милиона евро. Общата стойност на сделката може да достигне до 30 милиона евро, ако опцията бъде активирана.

Както се очакваше, в споразумението няма задължителна клауза за откупуване при изпълнение на определени условия.

26-годишният футболист се присъедини към „росонерите“ от Виляреал през лятото на 2023 година за 21,1 милиона евро плюс до 7 милиона евро под формата на различни бонуси, свързани с представянето му.

Чуквуезе записа общо 70 мача за Милан, в които допринесе с 8 гола и 6 асистенции, но така и не успя да се наложи като постоянен титуляр в отбора при няколко различни треньори.

„Много съм щастлив да бъда тук. Това е невероятен клуб. Чувствам се като у дома, защото моите хора са около мен“, заяви Чуквуезе пред официалния сайт на Фулъм.

Нападателят е национал на Нигерия с 46 мача за страната си, в които е отбелязал 7 гола.

Фулъм се подсили и с още един офанзивен футболист в лицето на Кевин. 22-годишният бразилец пристигна от Шахтьор (Донецк) за 45 млн. евро и още 5 млн. под формата на бонуси.

"Котиджърс" бяха близо до привличането и на Тайрик Джордж от Челси, но сделката пропадна.

