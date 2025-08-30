Популярни
Кристофър Нкунку вече е футболист Милан

Милан и Челси обявиха сделката за Кристофър Нкунку, който от днес е футболист на гранда от Серия “А”. Нападателят ще струва на “росонерите” 37+5 млн. евро. Договорът му е за пет сезона.

Французинът изкара две години и половина на “Стамфорд Бридж”, в които обаче не успя да блесне. Той напуска Англия след 62 двубоя зад гърба си, в които реализира 18 попадения и подаде за още 5.

Милан пък най-накрая намери нов офанзивен играч, след като през последните дни последователно пропаднаха трансферите на Виктор Бонифейс (Леверкузен) и Конрад Хардер (Спортинг Лисабон).

Така само в рамките на днешния ден Челси се раздели и с Нкунку, и с Николас Джаксън, който отива под наем в Байерн (Мюнхен). Това освобождава място за Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед и Факундо Буонаноте от Брайтън.

