  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Лофтъс-Чийк в националния отбор на Англия за първи път от седем години

Лофтъс-Чийк в националния отбор на Англия за първи път от седем години

  • 2 сеп 2025 | 13:43
  • 246
  • 0

Халфът на Милан Рубен Лофтъс-Чийк е бил извикан от Томас Тухел в националния отбор на Англия на мястото на полузащитника на Кристъл Палас Адам Уортън, който получи контузия при победата над Астън Вила в неделя. 29-годишният Лофтъс-Чийк, който има 10 мача за “трите лъва”, не е играл за Англия от ноември 2018 година. За последен път той имаше повиквателна през март 2019-а, но впоследствие отпадна от състава.

Томас Тухел добре познава Лофтъс-Чийк от времето, когато двамата работеха в Челси. Халфът си тръгна от "Стамфорд Бридж" няколко месеца след напускането на германеца. До момента той има 70 мача и 11 гола с екипа на Милан. Англичанинът започна като титуляр за "росонерите" в първите два двубоя от новия сезон и се разписа при победата над Лече в петък.

Англия играе с Андора у дома на 6 септември и три дни по-късно гостува на Сърбия.

