Милан отправи оферта за защитник на Ливърпул

  • 31 авг 2025 | 15:09
  • 744
  • 0
Милан е отправил официална оферта към Ливърпул за защитника Джо Гомес, съобщава “Скай Италия”. “Росонерите” правят опит да привлекат защитник преди затварянето на трансферния пазар, а според “Гадзета дело Спорт” Мануел Аканжи е отказал трансфер в посока “Сан Сиро”.

Според италианските медии Гомес е склонен да заиграе за Милан. Милан обаче трябва да се разбере с мърсисайдци за трансферната сума, а Ливърпул няма желание да се разделя с бранителя. Той бе част и от разговорите с Кристъл Палас за Марк Геи, но шампионът на Англия отказа да го пусне под наем на “Селхърст Парк”. Проблем за Милан е и заплатата на Джо Гомес. Той взима около 5 милиона евро на сезон.

“Росонерите” ще имат много работа в последните два дни от трансферния прозорец. Очаква се те да финализират привличането на Адриен Рабио от Марсилия, а освен това търсят и централен нападател.

