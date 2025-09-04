Популярни
Бонифейс: Проваленият трансфер в Милан не е по моя вина

  • 4 сеп 2025 | 02:42
  • 256
  • 0
Бонифейс: Проваленият трансфер в Милан не е по моя вина

Виктор Бонифейс даде да се разбере, че не носи отговорност за проваления си потенциален трансфер в Милан. 24-годишният нигерийски нападател преживя трудна година, включително неуспешен трансфер в Саудитска Арабия, няколко контузии през сезона и проваления си трансфер в Милан. По време на представянето си във Вердер (Бремен), където се присъедини под наем за един сезон от БАйер (Леверкузен), Бонифейс разказа пред медиите своята версия на събитията.

„Сделката с Милан не се осъществи и това не е по моя вина. Те решиха да не я финализират“, каза Бонифас във видео, публикувано в X.

„Имам силен манталитет… Ако сделката е трябвало да се случи, тя щеше да се случи. Ако не е трябвало да се случи, продължавам напред към следващото нещо.“

Следващата стъпка за бившия нападател на Юнион СЖ е едногодишен наем в Бремен, където той се надява да се върне към най-добрата си форма.

Бонифейс отбеляза 11 гола във всички турнири в изпълнената с контузии кампания за Байер (Леверкузен), но ще бъде нетърпелив да се върне към формата, която го направи един от най-желаните нападатели в Европа и ключова фигура в непобедената кампания на Леверкузен.

Феновете на Бремен могат да очакват новият им нигерийски нападател да направи своя дебют след международната пауза, когато отборът поднови кампанията си като гост срещу Борусия (Мьонхенгладбах).

