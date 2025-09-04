Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към Храма на скоростта в Монца, където ще се проведе 16-ят кръг за сезон 2025. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Италия, който ще включва още стартове във Формула 2 и Формула 3. Всички часове са в българско време.
Петък (5 септември):
10:35 часа – Формула 3 тренировка
12:00 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 3 квалификация
16:55 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (6 септември):
10:15 часа – Формула 3 спринт (18 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (7 септември):
9:15 часа – Формула 3 основно състезание (22 обиколки)
10:45 часа – Формула 2 основно състезание (30 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (53 обиколки)
Снимки: Sportal.bg