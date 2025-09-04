Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 4 сеп 2025 | 07:45
  • 401
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към Храма на скоростта в Монца, където ще се проведе 16-ят кръг за сезон 2025. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Италия, който ще включва още стартове във Формула 2 и Формула 3. Всички часове са в българско време.

Петък (5 септември):
10:35 часа – Формула 3 тренировка
12:00 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 3 квалификация
16:55 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (6 септември):
10:15 часа – Формула 3 спринт (18 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (7 септември):
9:15 часа – Формула 3 основно състезание (22 обиколки)
10:45 часа – Формула 2 основно състезание (30 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (53 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари

Хамилтън със специална каска за първия си старт на "Монца" с Ферари

  • 3 сеп 2025 | 17:47
  • 774
  • 0
Алейш Еспаргаро ще участва с "уайлд кард" в Каталуния

Алейш Еспаргаро ще участва с "уайлд кард" в Каталуния

  • 3 сеп 2025 | 17:36
  • 693
  • 0
Пиастри: Не крия умишлено темпото си в тренировките

Пиастри: Не крия умишлено темпото си в тренировките

  • 3 сеп 2025 | 17:13
  • 1844
  • 0
Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

Естонец сменя Колапинто за първата тренировка на "Монца"

  • 3 сеп 2025 | 15:55
  • 819
  • 0
Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

Маркес: Щях да мразя "Каталуния", ако не беше домашната ми писта

  • 3 сеп 2025 | 15:22
  • 728
  • 0
Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

Доменикали отново намекна, че в бъдеще ще има повече спринтове

  • 3 сеп 2025 | 15:03
  • 566
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 4131
  • 13
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 1773
  • 0
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 1968
  • 3
Отново е време за световните квалификации

Отново е време за световните квалификации

  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 276
  • 0
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 15221
  • 5
Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 20623
  • 0