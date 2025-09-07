Люк Браунинг триумфира в изпълненото с инциденти основно състезание на "Монца"

Люк Браунинг спечели своята първа победа във Формула 2, след като триумфира в изпълненото с инциденти основно състезание на пистата „Монца“ в Италия.

🏁 LAP 30 / 30 🏁



LUKE BROWNING TAKES HIS FIRST FIA FORMULA 2 RACE VICTORY! #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/dSHmAfPIpy — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

Британският пилот от академията на Уилямс стартира от полпозишъна и направи едно перфектно потегляне, което му позволи да запази първото място и дори да се откъсне на над секунда пред Оливър Гьоте още преди края на първия тур. Постепенно обаче германският пилот от академията на Ред Бул започна да настига своя съперник и бързо-бързо влезе в неговата DRS зона и съответно започна да го притиска в борбата за лидерската позиция.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 30



Luke Browning gets a great start from pole as Ollie Goethe moves into P2 from P4 on the grid!



Meanwhile, Roman Stanek has to defend P3 from Joshua Duerksen #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/VZdUYEURew — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

Гьоте направи своя ход в началото на четвъртия тур, когато атакува в спирането за първия шикан и поведе. Само обиколка по-късно той се отправи към пит-лейна за задължителното си спиране в бокса, което обаче се оказа грешен ход заради събитията, които предстояха да се случат.

LAP 4 / 30



NEW RACE LEADER! 📢



Oliver Goethe takes the race lead from Luke Browning with the aid of DRS along the main straight #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/l8hFRSAi89 — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

В осмия тур Арвид Линдблад не прецени правилно спирането си за „Аскари“ и удари Алекс Дън, което отпрати ирландецът в стената и вън от състезанието. Това наложи първото от общо три излизания на колата на сигурността, което пък позволи на почти всички пилот да направят своите спирания в бокса без да губят много време. След стоповете Браунинг се върна на първата позиция пред Роман Станек, Джошуа Дюрксен, Линдблад, Виктор Мартинс, Габриеле Мини, Рафаел Виягомес, Гьоте, Пепе Марти и лидерът в шампионата Леонардо Форнароли, които оформяха челната десетка.

LAP 8 / 30



Alex Dunne is out of the race after an incident with Arvid Lindblad on the run into Ascari



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/41Dd7aVWsc — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

При рестарта в края на десетата обиколка имаше няколко отделни инцидента, а първият от тях дойде още преди възобновяването на надпреварата. Той настъпи в подхода за „Параболика“, когато движещият се 17-и Киан Шийлдс прибърза с ускоряването и трябваше да излезе от пистата, за да избегне контакт с неговите съперници. Това извади британския пилот на Айкс от състезанието.

А след рестарта Линдблад причини още един инцидент, след като тотално обърка спирането си за първия шикан. Британецът буквално отнесе нищо неподозиращият Станек, а зад тях Мини закачи Мартинс, което извади и французина от състезанието и наложи второто излизане на колата на сигурността.

LAP 11 / 30



🟢 GREEN FLAGS 🟢



HUGE DRAMA AT T1! 🤯



Arvid Lindblad can't get the car stopped with a damaged front wing and spears into the unfortunate Roman Stanek



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/nflxSs59O8 — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

При втория рестарт в началото на 14-та обиколка Браунинг загуби първото място от Дюрксен, а по-назад Сами Мегетуниф не прецени правилно спирането си за първия шикан във въздушната струя и излетя от пистата. Французинът се удари в предпазната стена, след което отнесе стиропорените блокове в зоната за сигурност и отпадна, което доведе до третата неутрализация на надпреварата.

LAP 14 / 30



More drama at T1 🎭



This time, it's Sami Meguetounif who has hit trouble



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/kcy435NidM — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

След третия рестарт ситуацията на пистата се успокой и нямаше повече големи инциденти до финала. А в спора за победата Браунинг се разправи с Дюрксен, изпреварвайки парагваеца с помощта на DRS в началото на 19-я от 30 тура.

LAP 19 / 30



Luke Browning is back in the lead! #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/nQVLAt55u6 — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

До финала Браунинг беше недостижим и спечели с аванс от 3.5 секунди пред Дюрксен, а подиума зад тях допълни Марти. Виягомес и вчерашният победител Форнароли оформиха челната петица, а точки имаше още за Дино Беганович, Мини, Ричърд Вершоор, Себастиан Монтоя и Джон Бенет.

В генералното класиране преди финалните три кръга за сезона лидер с актив от 174 точки е Форнароли, който има аванс от 20 пункта пред днешния победител Браунинг. Тройката с пасив от 30 точки спрямо първото място оформя Вершоор.

Сезонът във Формула 2 продължава след две седмици със състезанията по улиците на Баку, където обикновено виждаме голям хаос.

Снимки: Imago