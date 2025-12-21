Българския лъв става на 19!

Вицешампионът във Формула 3 за 2025 година Никола Цолов навършва днес 19 години. След три сезона във Формула 3 Никола записа първите си два състезателни уикенда във Формула 2 в края на този сезон и взе първия си подиум в новия за него шампионат в Абу Даби.

След впечатляваща кариера в картинга роденият на 21 декември 2006 година в София пилот дебютира при автомобилите с невероятен сезон в испанската Формула 4 – титла с няколко рекорда и доминация в хода на сезона.

И оттогава насам Българския лъв става все по-бърз, все по-силен, а представянето му – все по-вълнуващо. Ние от Sportal.bg му желаем още много успехи, победи, титли и много здраве и щастие!

