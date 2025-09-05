Пилотите на Ферари окупираха челото в първата тренировка на "Монца"

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер окупираха челото на класирането в края на първата свободна тренировка преди домашния старт на Черните кончета – Гран При на Италия на „Монца“.

A strong start on home soil 🇮🇹 pic.twitter.com/Tbzunn9fhK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 5, 2025

Най-бърз в първите 60 минути за подготовка в Храма на скоростта беше седемкратният шампион Хамилтън, който завъртя обиколка за 1:20.117 с меките гуми на Пирели. По този начин британецът изпревари с 0.169 секунди своя съотборник и миналогодишен победител на „Монца“ Леклер, чийто най-добър резултат също беше записан с меката смес за този уикенд.

Тройката с изоставане от 0.533 спрямо Хамилтън оформи неговият предшественик в екипа на Ферари Карлос Сайнц, а челната петица оформиха Макс Верстапен и единственият представител на домакините Андреа Кими Антонели. Претендентът за световната титла Ландо Норис остана на шестото място, изоставайки с цели 0.904 от Хамилтън.

Неговият съотборник в Макларън, лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри пропусна първата тренировка на „Монца“, в която в неговия кокпит седна Алекс Дън, който даде 16-ото време. Ирландецът не беше единственият млад пилот, който се включи в първите 60 минути за подготовка в Италия. Освен него участие в тях взе и Пол Арън, който замени Франко Колапинто в състава на Алпин и се класира последен.

Welcome back on track to two promising young drivers



Alex Dunne is in Oscar Piastri's McLaren while Paul Aron has taken the controls of Franco Colapinto's Alpine for FP1#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hTqQUsBxJB — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Естонецът беше автор на едно завъртане във втория шикан още в първите минути на сесията, но успя да продължи участието си в сесията. Тя беше спряна веднъж малко след средата ѝ заради чакъла, който беше разсипан на „Аскар“ след екскурзията на Исак Хаджар през зоната за сигурност.

Here's Hadjar's off, and he's cracked the floor of his Racing Bulls car#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UNpw9RJVmB — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

При спирането на сесията Леклер изпревари Нико Хюлкенберг при условията на червен флаг и той инцидент беше разгледан от стюардите. За щастие на монегаска и всички тифози по трибуните те прецениха, че пилотът на Ферари не заслужава да бъде наказан, тъй като реално не е имал шанс да не изпревари движещия се с много по-ниска скорост пилот на Заубер.

⏪ Charles Leclerc overtaking under the red flag was looked at by the stewards but no further action will be taken #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmskF4xowk — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

А в самия край на сесията Джордж Ръсел паркира встрани от пистата малко преди втория шикан с повреда в задвижващата система на своя автомобил. Това може да се окаже фатално за британеца, който вече е използвал всичките си разрешени двигатели и ще трябва да изтърпи наказание, ако използва нов такъв.

George Russell pulls up at the side of the track



"I've lost power" he tells Mercedes #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OxKqzo5Ggi — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Уикендът за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 18:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Монца“.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages