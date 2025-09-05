Пилотите на Ферари окупираха челото в първата тренировка на "Монца"

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер окупираха челото на класирането в края на първата свободна тренировка преди домашния старт на Черните кончета – Гран При на Италия на „Монца“.
Най-бърз в първите 60 минути за подготовка в Храма на скоростта беше седемкратният шампион Хамилтън, който завъртя обиколка за 1:20.117 с меките гуми на Пирели. По този начин британецът изпревари с 0.169 секунди своя съотборник и миналогодишен победител на „Монца“ Леклер, чийто най-добър резултат също беше записан с меката смес за този уикенд.
Тройката с изоставане от 0.533 спрямо Хамилтън оформи неговият предшественик в екипа на Ферари Карлос Сайнц, а челната петица оформиха Макс Верстапен и единственият представител на домакините Андреа Кими Антонели. Претендентът за световната титла Ландо Норис остана на шестото място, изоставайки с цели 0.904 от Хамилтън.
Неговият съотборник в Макларън, лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри пропусна първата тренировка на „Монца“, в която в неговия кокпит седна Алекс Дън, който даде 16-ото време. Ирландецът не беше единственият млад пилот, който се включи в първите 60 минути за подготовка в Италия. Освен него участие в тях взе и Пол Арън, който замени Франко Колапинто в състава на Алпин и се класира последен.
Естонецът беше автор на едно завъртане във втория шикан още в първите минути на сесията, но успя да продължи участието си в сесията. Тя беше спряна веднъж малко след средата ѝ заради чакъла, който беше разсипан на „Аскар“ след екскурзията на Исак Хаджар през зоната за сигурност.
При спирането на сесията Леклер изпревари Нико Хюлкенберг при условията на червен флаг и той инцидент беше разгледан от стюардите. За щастие на монегаска и всички тифози по трибуните те прецениха, че пилотът на Ферари не заслужава да бъде наказан, тъй като реално не е имал шанс да не изпревари движещия се с много по-ниска скорост пилот на Заубер.
А в самия край на сесията Джордж Ръсел паркира встрани от пистата малко преди втория шикан с повреда в задвижващата система на своя автомобил. Това може да се окаже фатално за британеца, който вече е използвал всичките си разрешени двигатели и ще трябва да изтърпи наказание, ако използва нов такъв.
Уикендът за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 18:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Монца“.
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Gettyimages