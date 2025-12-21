Ойт Танак с остро изказване за проблемите на WRC

Ойт Танак не изключва възможността да се завърне в Световния рали шампионат (WRC) веднага след следващата година, което дава надежда на феновете. Сезон 2026 ще бъде последният със сегашните автомобили от клас Rally1, а от 2027 г. WRC ще въведе новите коли WRC27, които ще бъдат близки до актуалните Rally2.

Заради това се очаква, че следващото поколение топ рали автомобили ще са по-бавни, тъй като и ще са с по-ниска мощност. Танак не е сред най-големите привърженици на промените. Разбира се, надеждите са, че новите коли ще донесат повече конкуренция в шампионата, след като цената им бъде намалена наполовина спрямо сегашната.

Въпреки това естонецът смята, че автомобилите от най-високата категория трябва да се отличават.

„Всъщност това е нещо, за което съм доста притеснен – в момента колите са единственото хубаво нещо в този спорт. Останалото е... общо взето, променяме нещо, което е лесно за промяна, но не работим върху неща, които всъщност изискват усилия“, заяви директно Танак.

Според него най-големите проблеми в рали спорта остават свързани с маркетинга и популяризирането му в търсене на нова аудитория. Световният рали шампионат отдавна търси нов промоутър, но до момента няма новини по този въпрос.

„Смятам, че промотирането и всичко свързано с него определено биха донесли много по-голяма промяна за спорта, отколкото промяната на техническите правила. Но ще видим – в крайна сметка това поне не е мой проблем. Мога да го следя отстрани“, обобщи Танак.

За естонския пилот ситуацията е различна, след като се оттегли от спорта - през следващата година той ще може да се съсредоточи върху семейния живот и, ако желае, да проведе тестове с автомобилите за 2027 г., за да бъде подготвен за промените в спорта.

Естонската звезда подчертава, че рали спортът има потенциал, но той не се показва достатъчно, особено на новата публика.

„Мисля, че това е проблемът с промотирането в момента: гледаме само отделни неща, но не и голямата картина. Трябва да се погледне много по-мащабно. Искам да кажа, екшънът е налице, всичко е там – просто не го показваме.“

Снимки: Gettyimages