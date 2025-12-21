Ще гледаме ли изгряващата звезда Мартинс Сескс в WRC?

Латвиецът Мартинс Сескс нахлу в най-високата категория на Световния рали шампионат през лятото на 2024 г., като направи страхотно впечатление на рали „Полша“ и на домашното си състезание – рали „Латвия“. През тази година той участва в програма от седем кръга на WRC с Форд Puma Rally1 на М-Спорт.

Сескс се представи много силно и в последния кръг от сезона – новото рали „Саудитска Арабия“. Латвиецът дори се бореше за победата, но бруталното трасе го извади от надпреварата в последния ден след повреда и две спукани гуми.

След забележителното представяне на Сескс в Саудитска Арабия се появиха спекулации, че той може да получи пълна програма с Форд Puma за 2026 г. Нещата обаче се развиха по различен начин. Преди дни от M-Спорт потвърдиха, че ирландските пилоти Джош Макърлийн и Джон Армстронг ще представляват отбора в топ категорията през следващия сезон.

Вратата за Сескс обаче не е напълно затворена. В съобщението си M-Спорт обясни, че в близко бъдеще се очакват още новини относно пилотите.

Шефът на отбора на M-Спорт, Ричард Милнър, още през октомври подчерта в интервю за RallyJournal.com, че тимът иска да продължи да работи с латвиеца. Проблемът обаче се свежда до финансирането – Сескс трябва да осигури бюджет, за да си гарантира място. Позицията на Милънър не се е променила, когато тази седмица той говори пред DirtFish.

„Искаме Мартинс да се върне под някаква форма. Минималното, което бихме искали, е да се опитаме да намерим начин да повторим това, което направи този сезон, със състезанията, на които има опит. Но все още не сме във финалната фаза на преговорите, за да можем да го потвърдим", заяви Милнър.

Рали „Саудитска Арабия“ демонстрира способностите на Сескс, но в няколко други WRC ралита той се сблъска със сериозни трудности. Младият пилот все още се нуждае от повече опит, за да се бори във всяко едно рали в челото.

„Той със сигурност доказа, че отново има скоростта, но ще има много места, където трябва да продължим да се учим и да се подобряваме заедно, защото, честно казано, за мен няма такова нещо като успех за една нощ“, допълни Милнър.

Ограничена програма в WRC може да бъде добро решение за Сескс – особено ако успее да я комбинира с програма в Rally2. Техническият регламент на WRC ще се промени за 2027 г., когато новите автомобили WRC27 в топ категорията ще бъдат базирани на технологията Rally2. Автомобилите от Rally2 също ще имат право да се състезават в най-високия клас.

В петък беше потвърдено, че M-Спорт ще участва с три екипажа в откриващото сезона рали „Монте Карло“ през 2026 г. Третият Ford Puma ще бъде управляван от Грегоар Мюнстер, който беше водещият пилот на британския отбор тази година, а сега ще се състезава с колата на Жордан Сердеридис.

Снимки: Gettyimages