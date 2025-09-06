Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

  • 6 сеп 2025 | 18:09
  • 3819
  • 1
Макс Верстапен завоюва своя пети полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Италия на „Монца“.

Световният шампион стигна до първото място на стартовата решетка с най-бързата обиколка в цялата история на световния шампион. В нея той записа време от 1:18.792, с което подобри с 0.095 секунди досегашното върхото постижение на „Монца“, което беше притежание на Люис Хамилтън от 2020 година. Средната скорост на Верстапен в неговата обиколка беше умопомрачителните 264.68 км/ч.

Втори на старта до световния шампион ще застане Ландо Норис, който също успя да слезе под рекорда на Хамилтън отпреди пет години, изоставайки с 0.077 от Верстапен. От третото място ще потегли Оскар Пиастри, който ще раздели втората редица с миналогодишния победител на „Монца“ Шарл Леклер, който и преди 12 месеца стартира четвърти.

Пети в квалификацията се класира Хамилтън, който обаче ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка и ще трябва да потегли десети. Печеливши от санкцията на пилота на Ферари са Джордж Ръсел, Андреа Кими Антонели, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо и Юки Цунода, които ще заемат позициите от пета до девета на старта в Храма на скоростта утре.

Норис трябва да се бори за своето участие в решителната фаза на квалификацията до самия край на Q2, след като британецът допусна грешка в първия шикан в своя първия летящ тур в рамките на вторите 15 минути на битката за полпозишъна. Заради нея британецът беше повикан обратно в бокса, за да могат механиците на Макларън да презаредят колата му и да го върнат на пистата с достатъчно гориво за две бързи обиколки.

Първата от тях изкачи Норис на седмата позиция, но впоследствие той беше изпреварен и се озова на 11-то място преди решителния си летящ тур. В него Норис завъртя достатъчно добра обиколка, за да влезе в топ 10 и да продължи към Q3.

Губещ от този прогрес на британеца беше неговият сънародник Оливър Беарман, който се озова на 11-та позиция и напусна квалификацията. Освен пилота на Хаас аут след Q2 бяха още Нико Хюлкенберг, Карлос Сайнц, Алекс Албон и Естебан Окон. За пилотите на Уилямс Сайнц и Албон това двойно отпадане в Q2 беше много разочароващо на фона на силното темпо, което те демонстрираха по време на петъчните тренировки на „Монца“.

Само седмица след най-добрата си квалификация във Формула 1 и своя първи подиум в световния шампионат Исак Хаджар дори не успя да излезе от Q1 ще трябва да стартира 16-и в Храма на скоростта. Французинът беше със само 0.503 по-бавен от Ръсел, който беше най-бърз в рамките на първия сегмент на квалификацията. За Хаджар това е първото отпадане в Q1 от началото на дебютния му сезон във Формула 1.

Освен елиминирани след първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха още Ланс Строл, Франко Колапинто, Пиер Гасли и Лиам Лоусън. Новозеландецът завърши на 0.865 зад Ръсел, след като не излезе на пистата за финална летяща обиколка. Причината беше неговото по-агресивно минаване върху бордюрите на изхода от „Лесмо 1“ по-рано в сесията, което повреди пода на автомобила му и той остана в гаража си в решителните моменти на първата фаза.

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за утре в 16:00 часа българско време и то ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

