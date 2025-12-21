Има ли бъдеще Макс Верстапен в Ред Бул?

Бъдещето на Макс Верстапен бе обект на множество дискусии през последните месеци, но шефът на Red Bull Оливер Минцлаф има ясен план за нидерландеца.

Изпълнителният директор на Ред Бул Оливър Минцлаф изрази увереност, че Макс Верстапен няма да избере да си партнира с друг отбор във Формула 1 преди края на кариерата си.

Бъдещето на Верстапен в спорта беше подложено на сериозни спекулации през първата половина на сезон 2025, когато отборът изоставаше сериозно от световните шампиони при конструкторите Макларън.

Нидерландецът беше постоянно свързван с преминаване в Мерцедес, докато слуховете за клаузи, свързани с представянето, поставяха под съмнение бъдещето му в Ред Бул.

Въпреки това, след лятната пауза Верстапен заяви, че ще остане в отбора и за 2026, след което демонстрира рязко подобрение във формата, което го доближи мъчително близо до спечелването на пета титла във Формула 1.

В разговор с De Telegraaf Минцлаф подчерта, че Верстапен ще почерпи увереност от структурата на Red Bull след обрата във формата на отбора в средата на сезона.

„Важно е да се каже, че не се страхувам от никаква клауза за представяне в договора му - заяви той. - Най-важното за един спортист е да вижда, че всички в отбора дават всичко от себе си за него. И мисля, че Макс е впечатлен от начина, по който резултатите и атмосферата в отбора се промениха тази година.“

Верстапен има договор с отбора до края на сезон 2028, но 28-годишният пилот призна, че може да реши да се оттегли от спорта по-рано, ако не му допадне новият цикъл от технически регулации.

Минцлаф изтъкна, че Ред Бул трябва да гарантира, че разполага с конкурентен болид, за да задържи Верстапен, но настоя, че не вярва четирикратният шампион да премине в съпернически отбор.

„Разбира се, Макс винаги иска да печели и да има възможно най-добрата кола, но същото важи и за нас - обясни Минцлаф“. - Докато Макс усеща, че работим по този въпрос и правим всичко възможно, мисля, че ще остане лоялен към нас. Той вижда и колко много сме инвестирали в собствения си двигател. Не забравяйте, че ние сме марка за енергийни напитки и каква уникална стъпка е това. Чувствам, че има огромно взаимно уважение и лоялност. За мен няма съмнение, че Макс Верстапен ще завърши кариерата си в Ред Бул.“

