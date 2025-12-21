Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов коментира защо Верстапен превъзхожда съотборниците си

Вилньов коментира защо Верстапен превъзхожда съотборниците си

  • 21 дек 2025 | 16:47
  • 313
  • 0

Световният шампион за 1997 година Жак Вилньов смята, че не вторите пилоти на Ред Бул – като Лиъм Лоусън или Юки Цунода тази година – внезапно стават по-бавни, а по-скоро Макс Верстапен е този, който продължава да усъвършенства настройките и способността си да извлича максимума от болида, което го прави много по-бърз.

„Всички повтарят: „О, но колата е направена за Макс – горкият, горкият втори пилот“. Всъщност не е така. Макс работи по нея, правейки колата все по-добра и по-добра“, заяви той пред в подкаста High Performance.

Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес
Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

„Ако не си способен да я караш или да разбереш какъв е проблемът по време на сезона, в крайна сметка ще ставаш все по-бавен и по-бавен – не защото реално си по-бавен, а защото Макс ще става все по-бърз. Това е така, защото не си способен наистина да разбереш какво се случва с колата.“

След това Вилньов посочи случая със Серхио Перес, който също беше категорично победен в прякото съперничество с Макс Верстапен – особено с напредването на сезона.

Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо
Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо

„Очевидно е, че те ще работят с Макс и очевидно колата ще стане неуправляема за теб. Виждахме го с Перес всяка година. Те започваха сезона наравно и това беше всичко. Перес не започваше да става по-бавен – Макс започваше да става все по-бърз, защото той всъщност можеше да разбере какво се случва с болида.“

„Трябва да разбереш как да влезеш в този перфектен прозорец – където управляваш колата, където тя се превръща в продължение на тялото ти и вече не се налага да мислиш за нея.“

Шефът на Уилямс няма доказателства, че Мерцедес ще е фаворит
Шефът на Уилямс няма доказателства, че Мерцедес ще е фаворит
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент

  • 21 дек 2025 | 13:24
  • 363
  • 0
Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

Васьор: Негативните интервюта на Хамилтън не отразяват истинския му характер

  • 21 дек 2025 | 13:13
  • 1037
  • 0
Норис стана 21-ят шампион, подписал се на легендарната каска на сър Джаки Стюарт

Норис стана 21-ят шампион, подписал се на легендарната каска на сър Джаки Стюарт

  • 20 дек 2025 | 17:54
  • 756
  • 0
Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

Дукати и Хонда се борят за подписа на Марк Маркес

  • 20 дек 2025 | 17:38
  • 827
  • 0
Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

  • 20 дек 2025 | 17:15
  • 1500
  • 1
Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

Калоян Станчев: Най-важното е, че рестартирахме спорта

  • 20 дек 2025 | 17:12
  • 911
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 1015
  • 1
Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

  • 21 дек 2025 | 17:12
  • 2496
  • 77
Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 96
  • 0
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 23740
  • 130
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 13415
  • 31
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 5930
  • 9