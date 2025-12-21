Вилньов коментира защо Верстапен превъзхожда съотборниците си

Световният шампион за 1997 година Жак Вилньов смята, че не вторите пилоти на Ред Бул – като Лиъм Лоусън или Юки Цунода тази година – внезапно стават по-бавни, а по-скоро Макс Верстапен е този, който продължава да усъвършенства настройките и способността си да извлича максимума от болида, което го прави много по-бърз.
„Всички повтарят: „О, но колата е направена за Макс – горкият, горкият втори пилот“. Всъщност не е така. Макс работи по нея, правейки колата все по-добра и по-добра“, заяви той пред в подкаста High Performance.
Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес
„Ако не си способен да я караш или да разбереш какъв е проблемът по време на сезона, в крайна сметка ще ставаш все по-бавен и по-бавен – не защото реално си по-бавен, а защото Макс ще става все по-бърз. Това е така, защото не си способен наистина да разбереш какво се случва с колата.“
След това Вилньов посочи случая със Серхио Перес, който също беше категорично победен в прякото съперничество с Макс Верстапен – особено с напредването на сезона.
Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо
„Очевидно е, че те ще работят с Макс и очевидно колата ще стане неуправляема за теб. Виждахме го с Перес всяка година. Те започваха сезона наравно и това беше всичко. Перес не започваше да става по-бавен – Макс започваше да става все по-бърз, защото той всъщност можеше да разбере какво се случва с болида.“
„Трябва да разбереш как да влезеш в този перфектен прозорец – където управляваш колата, където тя се превръща в продължение на тялото ти и вече не се налага да мислиш за нея.“
Шефът на Уилямс няма доказателства, че Мерцедес ще е фаворит
Снимки: Gettyimages