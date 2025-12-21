Вилньов коментира защо Верстапен превъзхожда съотборниците си

Световният шампион за 1997 година Жак Вилньов смята, че не вторите пилоти на Ред Бул – като Лиъм Лоусън или Юки Цунода тази година – внезапно стават по-бавни, а по-скоро Макс Верстапен е този, който продължава да усъвършенства настройките и способността си да извлича максимума от болида, което го прави много по-бърз.

„Всички повтарят: „О, но колата е направена за Макс – горкият, горкият втори пилот“. Всъщност не е така. Макс работи по нея, правейки колата все по-добра и по-добра“, заяви той пред в подкаста High Performance.

The 2025 @cryptocom Overtake of the Year goes to... Max Verstappen 👏



This unbelievable move around the outside on Oscar Piastri at the start of the Emilia-Romagna Grand Prix earns him top spot! 🤝 #F1 pic.twitter.com/NH2aJIG1Th — Formula 1 (@F1) December 20, 2025

Андреа Кими Антонели се надява на нова доминация на Мерцедес

„Ако не си способен да я караш или да разбереш какъв е проблемът по време на сезона, в крайна сметка ще ставаш все по-бавен и по-бавен – не защото реално си по-бавен, а защото Макс ще става все по-бърз. Това е така, защото не си способен наистина да разбереш какво се случва с колата.“

След това Вилньов посочи случая със Серхио Перес, който също беше категорично победен в прякото съперничество с Макс Верстапен – особено с напредването на сезона.

Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо

„Очевидно е, че те ще работят с Макс и очевидно колата ще стане неуправляема за теб. Виждахме го с Перес всяка година. Те започваха сезона наравно и това беше всичко. Перес не започваше да става по-бавен – Макс започваше да става все по-бърз, защото той всъщност можеше да разбере какво се случва с болида.“

„Трябва да разбереш как да влезеш в този перфектен прозорец – където управляваш колата, където тя се превръща в продължение на тялото ти и вече не се налага да мислиш за нея.“

Шефът на Уилямс няма доказателства, че Мерцедес ще е фаворит

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages