Лео Форнароли грабна четвъртата си победа във Формула 2 с триумф на "Монца"

България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  • 6 сеп 2025 | 16:05
  • 321
  • 0
Леонардо Форнароли спечели своята четвърта победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в спринтовото състезание на пистата „Монца“.

Шампионът във Формула 3 за миналата година стартира от третата позиция и още в самото начало се справи с тръгналите от второто място Сами Мегетуниф. Впоследствие италианецът изкара няколко обиколки зад Дино Беганович (две от тях с колата на сигурността на пистата) преди да изпревари шведския състезател от академията на Ферари в началото на осмия тур.

Форнароли пробва атака и при рестарта в началото на петата от 21 обиколки, но тогава блокира предната си дясна гума и съкрати първия шикан, след което върна позицията на Беганович. Три тура по-късно обаче представителят на домакините нямаше подобни проблеми и завърши маневрата си.

Само обиколка по-късно Беганович беше изпреварен и от Арвид Линдблад, който започна да преследва Форнароли в битката за победата. Британецът се движеше на по-малко от секунда зад своя съперник практически през цялото време, но така и не успя да намери път покрай него, въпреки че разполагаше с DRS на две от дългите прави на „Монца“.

Така Форнароли се превърна в първия италианец, който печели в Храма на скоростта във Формула 2 от Лука Гиото, който спечели спринта през 2017 година. Втори зад него завърши Линдблад, а подиума оформи парагваецът Джошуа Дюрксен.

Пилотът на Айкс пресече финалната линия на четвъртото място, но се възползва от 5-секундното наказание, което Беганович получи заради нарушение на правилата по време на виртуалната кола на сигурността, която беше обявена след отпадането на Макс Естерсън в 18-а обиколка. Тази санкция смъкна шведския състезател на шестото място зад Ричърд Вершоор и Роман Станек, които се класират четвърти и пети. Зоната на точките зад Беганович допълниха Габриеле Мини и Люк Браунинг.

В генералното класиране Форнароли увеличава своя аванс на първото място и с актив от 164 точки той води с 24 пред Вершоор, който днес изпревари Джак Крауфорд, който завърши едва 16-и и не взе точки. Въпреки това американецът остава на третото място в класирането със своите 137 пункта.

Състезателният уикенд на „Монца“ приключва утре с основното състезание, което е предвидено за 10:45 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 30 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса, а от полпозишъна в него ще стартира Браунинг.

Снимки: Imago

