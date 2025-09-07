Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов завърши втори в последното състезание за сезона във Формула 3 и по този начин си гарантира втората позиция в крайното класиране, побеждавайки своя съотборник в Кампос Мари Боя, който финишира девети на „Монца“.

Българския лъв стартира от петото място и показа здрави нерви в хаотичната надпревара, в която имаше множество атаки и инциденти. В крайна сметка Цолов финишира втори зад другия си съотборник Тасанапол Интрапувашак, който записа своята трета победа за сезона.

С този двоен успех плюс деветото място на Боя Кампос си гарантира титлата при отбори, побеждавайки Трайдънт в самия край на сезона, въпреки много силното каране на шампионата Рафаел Камара. Бразилецът стартира последен, но успя да стигне до петото място, непосредствено пред съотборника си Ноа Стрьомщед. Третият пилот на Трайдънт Чарли Вурц отпадна още в първата обиколка на състезанието, което наклони везните в полза на Кампос.

CAMPOS RACING ARE YOUR 2025 TEAMS’ CHAMPIONS!!! 🏆



A historic first for the Spanish squad in FIA Formula 3! 🇪🇸



Huge congratulations to Nikola, Mari, Tasanapol, and the entire @camposracing crew! 👏#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/bFep7ghTpv — Formula 3 (@Formula3) September 7, 2025

Заедно с Интрапувашак и Цолов на подиума се качи Ноел Леон, който в самия край успя да се пребори със стартиралия от полпозишъна Брад Бенавидес. Американецът остана четвърти пред Камара, Стрьомщед, Роман Билински, Алесандро Джиусти, Боя и Тим Трамниц, които оформиха зоната на точките в последния старт за сезона във Формула 3.

В крайното класиране за сезона шампионът Камара завърши с актив от 166 точки, Цолов остана втори със 124, а тройката със 116 оформи Боя. При отборите Кампос грабна титлата с 314 пункта, изпреварвайки Трайдънт, който завърши с 303, а третото място зае екипът на МП Моторспорт, който събра общо 177 пункта в рамките на шампионата.

Със своето второ място в крайното класиране Българския лъв Цолов си гарантира и 25 суперлиценз точки, които ще бъдат добавени към неговия лиценз и ще важат през следващите три години. Както е известно един пилот се нуждае от 40 точки, за да получи суперлиценз, с който да участва във Формула 1.

Снимки: Red Bull Content Pool