  3. Норис с минимален аванс пред Леклер преди квалификацията на "Монца"

  • 6 сеп 2025 | 14:39
  • 2170
  • 1
След като беше най-бърз във втората свободна тренировка Ландо Норис оглави класирането и в последната подготвителна сесия преди квалификацията за Гран При на Италия на „Монца“.

Британският пилот на Макларън зае първото място във финалните 60 минути за подготовка в Храма на скоростта с обиколка за 1:19.33, което е и най-доброто постижение от началото на уикенда в Италия. С него Норис изпревари миналогодишният победител на „Монца“ Шарл Леклер с 0.021 секунди.

Пилотът на Ферари беше много близо до две катастрофи в рамките на сесията, но и двата пъти успя да овладее своя автомобил и се размина с инцидентите. Първата загуба на контрол дойде в „Параболика“, а втората на изхода от „Лесмо 2“ в първата летяща обиколка на монегаска с меките гуми. Заради тази си неточност той трябваше да прави втори тур, в който записа и своя най-добър резултат в самия край на сесията.

Трети зад Норис и Леклер се класира лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри, който бе с 0.165 по-бавен от своя съотборник в Макларън. Световният шампион Макс Верстапен и Джордж Ръсел допълниха челната петица пред Габриел Бортолето, Люис Хамилтън, Исак Хаджар, Андреа Кими Антонели и Алекс Албон, които оформиха топ 10 в края на последния част за подготовка на „Монца“.

Уикендът за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 17:00 часа българско време по-късно днес с квалификацията в Храма на скоростта.

Снимки: Gettyimages

