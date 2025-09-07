Популярни
Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  7 сеп 2025 | 15:00
Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Легендарната писта „Монца“ приема последното европейско състезание за сезона във Формула 1 – Гран При на Италия. От полпозишъна в Храма на скоростта ще стартира световният шампион Макс Верстапен, който ще има за компания на първата редица Ландо Норис. Зад тях от втория ред ще потеглят лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри и миналогодишният победител в надпреварата Шарл Леклер с Ферари.

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен вече е №1 по полпозишъни за Ред Бул

Морбидели и Алдегер с наказания след спринта в Каталуния

Макс Верстапен омаловажи рекордното си постижение

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Водещи Новини

11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

