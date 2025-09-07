Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Легендарната писта „Монца“ приема последното европейско състезание за сезона във Формула 1 – Гран При на Италия. От полпозишъна в Храма на скоростта ще стартира световният шампион Макс Верстапен, който ще има за компания на първата редица Ландо Норис. Зад тях от втория ред ще потеглят лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри и миналогодишният победител в надпреварата Шарл Леклер с Ферари.

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages