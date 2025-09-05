Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

Ландо Норис оглави класирането в края на втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Италия, в която втори и трети отново се наредиха бившите съотборници във Формула 1 Шарл Леклер и Карлос Сайнц.
По време на квалификационните симулации в средната фаза на 60-минутната сесия Норис успя да завърши обиколка за 1:19.878, за да изпревари с 0.083 секунди Леклер, а тройката с пасив от 0.096 оформи Сайнц. Тримата бяха единствените, които слязоха под 1:20 днес, тъй като заелият четвъртото място Оскар Пиастри изостана с 0.181 от своя съотборник в Макларън Норис. За австралиеца това беше първата сесия този уикенд, след като той отстъпи своя болид на Алекс Дън в рамките на първата тренировка.
Люис Хамилтън, който беше най-бърз в първите 60 минути за подготовка по-рано днес, се нареди пети във втората тренировка, в която той завърши на 0.192 от Норис. Зад седемкратния шампион Макс Верстапен, Алекс Албон, Нико Хюлкенберг, Юки Цунода и Джордж Ръсел оформиха топ 10 в края на петъчния ден на „Монца“.
В рамките на втората тренировка имаше доста случаи, в които пилотите стъпиха с поне две гуми в зоните за сигурност с чакъл от външната страна на завоите. Най-голямата грешка обаче беше дело на единствения представител на домакините Андреа Кими Антонели, който затъна в чакъл на изхода от „Лесмо 2“ още в рамките на първите 10 минути на сесията. Това наложи временното спиране на тренировката, за да могат маршалите да отстранят болида на Мерцедес.
Уикендът за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 13:30 часа българско време с третата свободна тренировка на пистата „Монца“.
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Imago