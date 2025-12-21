Популярни
Големият шеф на Ред Бул за уволнението на Хорнър: Трябваше да направим нещо

  21 дек 2025
Три дни след Гран При на Великобритания във Формула 1 Ред Бул уволни шефа на първия отбор на компанията във Формула 1 Кристиан Хорнър. Британецът изкара 20 години начело на тима, изгради го и записа сериозни успехи с него, но в последните години управлението му беше съпътствани с различни скандали, включително и секс скандал с негова подчинена и опитите на Ред Бул да потули случая с "независимо" разследване, резултатите от което са били предварително известни на Хорнър.

Изпълнителният директор на Ред Бул Оливър Минцлаф разкри подробности около решението за раздялата с Кристиан Хорнер.

Хорнър беше заменен от Лоран Мекис, след което Ред Бул демонстрира обрат в представянето си - поредица от победи и завръщане на Макс Верстапен в битката за титлата, въпреки че на края на сезона Ландо Норис го детронира с 2 точки разлика.

Минцлаф подчерта, че е било от съществено значение Red Bull да извърши промяна на фона на спада в резултатите на пистата.

„Не бих го нарекъл риск, защото стояхме 100% зад това решение - обясни Минцлаф пред De Telegraaf. - Защото знаехме, че трябва да направим нещо. Аз не съм така нареченият „мениджър, който наема и уволнява“, някой, който просто уволнява хора.

Въпреки че Хорнер имаше сериозна история на успехи с Red Bull, Минцлаф изтъкна, че отборът не може да разчита на миналото за бъдещи триумфи.

„Кристиан има фантастични постижения с отбора и е постигнал огромен успех - каза той. - Всички тук в компанията, включително и аз, го ценим за това, което е направил. Но това също е част от една професионална организация. Не можеш да продължаваш да разчиташ на историята и ние усетихме, че е време да обърнем страницата и да започнем нова глава. Но това не беше лесно решение, но не го взехме и за една нощ."

Снимки: Gettyimages

