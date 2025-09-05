Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи много важна крачка към спечелването на вицешампионската титла във Формула 3 за 2025 година, след като си осигури петата позиция на стартовата решетка за неделното основно състезание на пистата „Монца“.
Българския лъв беше във втората група на квалификацията в Храма на скоростта, в която беше опрян до стената и реално имаше само една обиколка, с която да си гарантира добра стартова позиция. Той обаче не се пропука под напрежението и успя да стигне до третото място в своята група, която беше по-бързата от двете и това означава, че българинът ще стартира от петата позиция в неделя и от осмата в утрешния спринт.
В същото време неговият съотборник и основен съперник в спора за вицешампионската корона Мари Боя, който също беше във втората група, се класира девети и съответно ще започне двете състезания на „Монца“ от 18-а позиция на стартовата решетка. Това накланя изключително много везните в полза на Българския лъв, който изостава със само две точки от Боя в спора за второто място в крайното класиране зад шампиона Рафаел Камара.
Иначе полпозишънът с обиколка за 1:38.120 спечели Брад Бенавидес, който ще раздели първата редица с победителя от първата група Уго Угочувку. Всъщност Угочукви не завъртя най-бързата обиколка в своята група, което беше сторено от Камара, но бразилецът загуби своя тур и така ще стартира двете надпревари на „Монца“ от последната позиция.
Ноел Леон и Тасанапол Интрапувашак ще поделят втората редица пред Цолов и Роман Билински, които ще бъдата на третата. От полпозишъна в спринта ще стартира Лорън ван Хьопен, който завърши шести в по-бавната от двете групи на квалификацията.
Последното спринтово състезание за сезона във Формула 3 е предвидено за 10:15 часа българско време утре. То ще бъде с продължителност от 18 обиколки, а точки в него ще има за първите десетима на финала.
Снимки: Imago