  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Никола Цолов с второ време в тренировката на "Монца"

Никола Цолов с второ време в тренировката на "Монца"

  5 сеп 2025 | 11:30
Никола Цолов с второ време в тренировката на "Монца"

Българският пилотът във Формула 3 Никола Цолов даде второто най-добро време в свободна тренировка преди последните състезания за сезон 2025.

Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2
Никола Цолов охлади страстите за бъдещето му във Формула 2

Цолов завъртя обиколка за 1:38.601 в самия край на 45-минутната подготвителна сесия на „Монца“, когато голяма част от пилотите преминаха към меките гуми, които ще използва по време на квалификацията и двете състезания на италианското трасе. С този си резултат Българския лъв зае второто място, изоставайки с 0.128 секунди от Уго Угочукву, който оглави класирането с време от 1:38.473.

Тройката с изоставане от 0.077 спрямо Цолов оформи Неол Леон, а Калъм Войсин и Тофил Наел допълниха топ 5. Основният конкурент на Цолов в битката за второто място в крайното класиране във Формула 3 – неговият съотборник в Кампос Мари Боя, се нареди на осмото място с пасив от 0.403 спрямо Българския лъв.

Последният кръг за сезона във Формула 3 продължава в 16:00 часа българско време по-късно днес с квалификацията на пистата „Монца“. Както е известно тя ще използва груповия формат, който обикновено виждаме в Монако, а Цолов ще бъде във втората група, която трябва да излезе на пистата около 16:20 часа.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

