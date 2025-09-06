Популярни
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
Никола Цолов се отдалечи от целта си да завърши втори в генералното класиране във Формула 3, след като направи един кошмарен спринт на пистата „Монца“, в който той финишира едва 23-ти.

Никола потегли от осмата позиция, но по някаква причина не само, че не успя да направи прогрес, но и губеше позиции, като в средата на дистанцията от 18 обиколки Българския лъв беше изостанал до 13-та позиция. Впоследствие дойде и леко повишаване в неговото темпо, което му позволи да започне да си връща част от загубените позиции, подпомогнат и от един троен инцидент в първия шикан пред него.

Заради този инцидент на пистата се появи колата на сигурността, която се прибра в края на предпоследния тур на състезанието. Това даде на Цолов още една обиколка, в която той да напредне и веднага след рестарта българинът изпревари Ноел Леон, за да заеме осмата позиция.

В „Параболика“ Цолов пробва атака и срещу Алесандро Джиусти за седмото място, която изглеждаше, че ще бъде успешна, тъй като французинът отвори прекалено много кривата на последния завой. При неговото връщане в идеалната линия обаче се стигна до контакт с Цолов, който завъртя българина и той потъна до 23-то място на финала и не взе нито една точка.

В същото време неговият съотборник Мари Боя завърши шести, след като стартира 17-и, с което испанецът прибави нови пет пункта към своя актив и се отдалечи на седем пред Цолов в борбата за второто място в крайното класиране. Отделно Тим Трамниц спечели за втора поредна година спринта на „Монца“, записвайки и най-бързата обиколка, с което се доближи на само два пункта зад Цолов, което обещава една много оспорвана битка за второто място в крайното класиране в основното състезание на „Монца“.

Втори зад Трамниц финишира Роман Билински, а подиумът оформи Мартиниус Стеншорн. Лорънс ван Хьопен и Матиас Сагасета допълниха челната петица пред Боя, Джиусти, Леон, Калъм Войсин и Ное Стрьомщед, които завършиха в зоната на точките.

Финалният уикенд за сезона във Формула 3 приключва утре в 9:15 часа сутринта българско време с основното състезание на „Монца“, което ще бъде с продължителност от 22 обиколки. От полпозишъна в него ще потегли Брад Бенавидес, а Цолов ще стартира пети.

Снимки: Red Bull Content Pool

