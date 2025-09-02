Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 4926
  • 6

ЦСКА се раздели с крайния бранител Мика Пинто, обявиха от Борисовата градина. Клубът и футболистът, който бе изваден от първия тим през миналия месец, прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

Левият бек пристигна в лагера на "червените" през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 28 мача, отбелязвайки и 1 попадение за тима.

„ЦСКА желае успех на Мика Пинто в бъдещите предизвикателства“, пожелаха червените на люксембургския национал.

Тимът официално се раздели в последните седмици още с Аарон Исека, Лиъм Купър, Тибо Вион и Зюмюр Бютучи.

Снимки: Sportal.bg

