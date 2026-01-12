Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

Днес е първата за годината тренировка на Локомотив (Мездра). 20 футболисти ще изведе в 15:30 часа треньора Николай Нинов. Въпросното занимание дава ход на подготовката за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Локомотив (Мездра) – търси съперник

28 януари: Локомотив (Мездра) – Левски U17 (София)

31 януари: Локомотив (Мездра) – Сливнишки герой (Сливница)

4 февруари: Локомотив (Мездра) – Септември U17 (София)

7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)

11 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

14 февруари: Локомотив (Мездра) – Балкан (Ботевград)

18 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

21 февруари: Локомотив (Мездра) – Радецки (Козлодуй)

28 февруари: Локомотив (Мездра) – Партизан (Червен бряг)