Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

Днес е първата за годината тренировка на Локомотив (Мездра). 20 футболисти ще изведе в 15:30 часа треньора Николай Нинов. Въпросното занимание дава ход на подготовката за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
24 януари: Локомотив (Мездра) – търси съперник
28 януари: Локомотив (Мездра) – Левски U17 (София)
31 януари: Локомотив (Мездра) – Сливнишки герой (Сливница)
4 февруари: Локомотив (Мездра) – Септември U17 (София)
7 февруари: Локомотив (Мездра) – Бдин (Видин)
11 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник
14 февруари: Локомотив (Мездра) – Балкан (Ботевград)
18 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник
21 февруари: Локомотив (Мездра) – Радецки (Козлодуй)
28 февруари: Локомотив (Мездра) – Партизан (Червен бряг)