  Днес потегля Локомотив Мездра (програмата за контролите)

  • 12 яну 2026 | 07:30
Днес е първата за годината тренировка на Локомотив (Мездра). 20 футболисти ще изведе в 15:30 часа треньора Николай Нинов. Въпросното занимание дава ход на подготовката за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Целият процес ще протича на местната база. Ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Локомотив (Мездра) – търси съперник

28 януари: Локомотив (Мездра)Левски U17 (София)

31 януари: Локомотив (Мездра)Сливнишки герой (Сливница)

4 февруари: Локомотив (Мездра)Септември U17 (София)

7 февруари: Локомотив (Мездра)Бдин (Видин)

11 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

14 февруари: Локомотив (Мездра)Балкан (Ботевград)

18 февруари: Локомотив (Мездра) – търси се съперник

21 февруари: Локомотив (Мездра) – Радецки (Козлодуй)

28 февруари: Локомотив (Мездра)Партизан (Червен бряг)

