  Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 7678
  • 19

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде индикация, че той не е "за" смяна на наставника Душан Керкез. Той разкри, че тази тема не е обсъждана и е нечестно да говори за нея. Също така Величков добави, че не иска да се дели от старши треньора, защото виновниците за катастрофалните резултати са всички работещи в клуба.

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

"Разочарован съм от липса на много неща, които нашият отбор не успя да покаже. Не само от резултата. Не съм доволен от това, че двубоят тръгна много добре за нас, а не успяхме да демонстрираме никаква класа. Не успяхме да задържим топката, а търсехме дълги топки. Без самочувствие няма как да изпълним изискванията към нас. Липсата на самочувствие може да бъде обяснена с много неща, но е глупаво да търсим обяснение.

Вярвам, че играчите на ЦСКА трябва да демонстрират самочувствие в трудните моменти. Всеки може да го демонстрира, когато нещата вървят. Виждам, че отборът не показва тази увереност, която трябва да има.

Разбирам ситуацията и защо повдигате темата за треньора. Не е изненада, когато нещата не вървят. Не е обсъждано това нещо, не е обсъждано с никой. Ще е нечестно да коментираме това нещо.

Когато дойдох в клуба, бе ясно заявено, че трябва да се действа в разбирателство с всички спортни фигури. Не искам да с деля от старши треньора. Всички сме виновни за това състояние.

Селекцията върви със същите темпове, с които се случват напоследък нещата. В края на трансферния прозорец има известни притеснения кой, кога и за какви пари е привлечен. Но не това е основният проблем. Далеч сме от стандарта.

Очакванията към всички, не се изключвам аз, а и не би трябвало да се изключва и старши треньорът, са коренно различни.

Решението, което взехме преди две седмици, когато аз застъпих, бе взето да се повдигне атмосферата. Всеки един отговор от моя страна ще навреди на тези порцеси. Иска ми се по-професионално да се случват нещата и информацията да излиза, когато е факт.

Стартът е отвратителен, меко казано. На този етап хората имат право да са песимисти. Но всеки, който работи в клуба, е длъжен да излезе от тази ситуация", каза Величков за случващото се в клуба и ще има ли нови освободени футболисти.

